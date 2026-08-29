Pogacar cai e abandona Vuelta

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) abandonou este sábado, 29 de agosto, a 81.ª Volta a Espanha em bicicleta, após uma queda na oitava etapa, entre Puçol e Xeraco, quando liderava a classificação geral de forma destacada.

Detentor da camisola vermelha, de líder da classificação geral, desde o primeiro dia de competição, o corredor, de 27 anos, caiu no seio do pelotão, a pouco mais de 32 quilómetros, numa reta plana, durante uma etapa realizada na Comunidade Valenciana em que não se adivinhava qualquer alteração na classificação geral.

Na sequência do acidente, ‘Pogi’ apresentou feridas no sobrolho e no ombro esquerdos, com todos os restantes elementos da equipa a reunirem-se em seu torno, incluindo os portugueses João Almeida e Ivo Oliveira, e o diretor desportivo, Matxín Fernández.