Pogacar dá espetáculo em Andorra e deixa concorrência a quase 3 minutos

Tadej Pogacar não esperou pelas últimas rampas para mostrar quem manda na Volta a Espanha. O esloveno da UAE Team Emirates-XRG venceu esta terça-feira a quarta etapa da prova, com partida e chegada em Andorra la Vella, depois de atacar a 50 quilómetros da meta e cumprir sozinho praticamente metade dos 104,8 quilómetros da jornada.

O camisola vermelha terminou a etapa em 2:40.35 horas, deixando Jarno Widar, segundo classificado, e Felix Gall, terceiro, a 2.39 minutos. Uma diferença expressiva numa jornada que constituiu o primeiro verdadeiro confronto entre os candidatos à vitória final na Vuelta, depois de a etapa de segunda-feira ter sido anulada devido à violenta tempestade de granizo que atingiu os Pirenéus franceses.

Com apenas 104,8 quilómetros, mas 3024 metros de desnível acumulado, a tirada andorrana prometia provocar diferenças e cumpriu as expectativas. O percurso incluía as ascensões ao Port d'Envalira, Collada de Beixalís, Coll d'Ordino e Alto de la Comella.

Foi na segunda grande dificuldade do dia que Pogacar decidiu acabar com as dúvidas. Quando faltavam 50 quilómetros para a chegada, o esloveno atacou na Collada de Beixalís e Felix Gall foi o único que inicialmente tentou seguir-lhe a roda. A resposta durou pouco. Pogacar abriu rapidamente uma diferença de 15 segundos e, apenas três quilómetros depois, já dispunha de cerca de um minuto sobre os perseguidores.

A vantagem não parou de crescer. Pogacar chegou ao Coll d'Ordino já com uma margem próxima dos dois minutos e continuou a aumentar a diferença, enquanto atrás se sucediam os ataques entre Primoz Roglic, Enric Mas, Sepp Kuss, Oscar Onley, Richard Carapaz e os restantes candidatos aos primeiros lugares.

O esloveno entrou na última subida com mais de três minutos de vantagem e pôde gerir o esforço até Andorra la Vella. Widar acabou por ser o mais rápido entre os perseguidores e garantiu o segundo lugar, à frente de Gall. Pogacar terminou com 2.39 minutos de avanço e reforçou de forma contundente a camisola vermelha.

A jornada foi bastante diferente para João Almeida. O português da UAE Team Emirates-XRG perdeu contacto com o pelotão ainda durante a longa subida inicial ao Port d'Envalira, quando faltavam cerca de 84 quilómetros para a chegada. Nessa altura, o ritmo imposto na frente pela Decathlon CMA CGM já tinha reduzido substancialmente o grupo principal.

Na classificação geral, Pogacar tem agora uma margem importante sobre os adversários. Primoz Roglic é segundo, a 3.21 minutos, enquanto Enric Mas ocupa o terceiro lugar, a 3.32. Sepp Kuss surge na quarta posição, a 3.44, e Oscar Onley é quinto, a 3.45.

Pogacar, de 27 anos, procura conquistar pela primeira vez a Volta a Espanha e completar a coleção das três Grandes Voltas, depois de já ter vencido o Giro de Itália e cinco edições da Volta a França. O esloveno tinha começado esta Vuelta com uma vitória no contrarrelógio inaugural no Mónaco e somou agora o segundo triunfo em quatro jornadas.

A Volta a Espanha prossegue esta quarta-feira com a quinta etapa, entre Falset, na Costa Daurada, e Roquetes, nas Terres de l'Ebre, numa tirada de 173,3 quilómetros.