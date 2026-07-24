Jaime Faria eliminado nos quartos de final no Estoril Open

O tenista português Jaime Faria foi esta sexta-feira, 24 de julho, eliminado nos quartos de final do Estoril Open, depois de perder com o italiano Luciano Darderi, segundo cabeça de série, em três sets.Último resistente português no quadro de singulares, o número dois nacional e 88.º do ranking mundial foi derrotado por Darderi (21.º), por 2-6, 7-5 e 6-2, em duas horas e 29 minutos, continuando sem passar, em quatro tentativas, dos quartos de final de torneios ATP.Na meia-final, Darderi, que no domingo passado perdeu a final em Bastad, vai encontrar o tenista belga Alexander Blockx (38.º), quarto cabeça de série, que tinha vencido o argentino Román Andrés Burruchaga (60.º), por 6-4, 5-7 e 6-4.