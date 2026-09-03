Jaime Faria cai na segunda ronda do US Open ao perder contra Carlos Alcaráz
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Jaime Faria cai na segunda ronda do US Open ao perder contra Carlos Alcaráz

72.º do ranking mundial ainda venceu o primeiro set, mas acabou derrotado por Alcaraz por 6-4, 0-6 3-6 e 2-6, num embate que durou duas horas e quarenta minutos.
DN/Lusa
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O tenista português Jaime Faria foi esta quinta-feira, 3 de setembro, eliminado na segunda ronda do Open dos Estados Unidos pelo espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo.

Faria, 72.º do ranking mundial e único português em prova em singulares depois da eliminação de Nuno Borges, ainda venceu o primeiro set, mas acabou derrotado por Alcaraz por 6-4, 0-6 3-6 e 2-6, num embate que durou duas horas e quarenta minutos.

Carlos Alcaraz, atual detentor do troféu, vai defrontar na próxima ronda o chinês Wu Yibing, 113.º do ranking mundial, que superou o australiano James Duckworth (71.º) pelos parciais 7-5, 6-3 e 6-1.

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