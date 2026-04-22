Ciclismo. Paul Seixas é o mais novo de sempre a vencer a Flèche Wallonne

Paul Seixas é, cada vez mais, a pepita de ouro da próxima geração do ciclismo e teve esta quarta-feira o seu dia maior na ainda curta carreira na modalidade. O ciclista da Decathlon CMA CGM venceu a Flèche Wallonne, corrida belga que antecede a clássica monumento, Liège-Bastogne-Liège. O ciclista de 19 anos passa a ser o mais novo de sempre a ganhar a corrida que tem como principal dificuldade a íngreme subida ao Mur d'Huy. Nessa mesma curta ascensão, ultrapassada três vezes esta quarta-feira, bateu ao sprint Mauro Schmid, da Jayco ALula, e Ben Tulett, da Visma. Skjelmose, da Lidl-Trek, que fora segundo na Amstel Gold Race, prova que dá início ao tríptico das Ardenas, terminou no quinto posto.É de salientar que existiram ausências importantes da Flèche Wallonne, no caso Remco Evenepoel e Tadej Pogacar, principais rivais a abater no domingo. Ainda assim, Seixas está a voar neste início de época e na afirmação como sénior. Foi o mais forte na Fóia, na Volta ao Algarve, e logrou três vitórias de etapa e a conquista da Volta ao País Basco. É, por isso, grande concorrente para o monumento de domingo. Com contrato até 2027, tem-se aventado a possibilidade de o natural de Lyon ser requisitado por uma equipa maior do ciclismo mundial, com a UAE Emirates de Tadej Pogacar, João Almeida, António Morgado, Rui e Ivo Oliveira à cabeça. O apelido Seixas tem origem portuguesa pelo que foi possível saber, tendo sido difundido em Lyon, em 2022, na altura do título de ciclocrosse em cadete de que o avô era paterno e que o jovem, não sabendo falar português, já tinha visitado várias vezes o território nacional.Há hoje enorme pressão mediática para que a Decathlon, antiga AG2R que sonhou com vitórias de Bardet no Tour, leve o jovem de 19 anos à Volta a França para atacar a vitória. Desde Bernard Hinault, há 41 anos, que nenhum gaulês vence o Tour.