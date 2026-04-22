Ciclismo. Paul Seixas é o mais novo de sempre a vencer a Flèche Wallonne
Atleta de 19 anos triunfa na clássica belga que antecede o monumento Liège-Bastogne-Liège. Jovem da Decathlon CMA CGM tem nos avós ligações a Portugal.
Frederico Bártolo
Paul Seixas é, cada vez mais, a pepita de ouro da próxima geração do ciclismo e teve esta quarta-feira o seu dia maior na ainda curta carreira na modalidade. O ciclista da Decathlon CMA CGM venceu a Flèche Wallonne, corrida belga que antecede a clássica monumento, Liège-Bastogne-Liège.

O ciclista de 19 anos passa a ser o mais novo de sempre a ganhar a corrida que tem como principal dificuldade a íngreme subida ao Mur d'Huy. Nessa mesma curta ascensão, ultrapassada três vezes esta quarta-feira, bateu ao sprint Mauro Schmid, da Jayco ALula, e Ben Tulett, da Visma. Skjelmose, da Lidl-Trek, que fora segundo na Amstel Gold Race, prova que dá início ao tríptico das Ardenas, terminou no quinto posto.

É de salientar que existiram ausências importantes da Flèche Wallonne, no caso Remco Evenepoel e Tadej Pogacar, principais rivais a abater no domingo. Ainda assim, Seixas está a voar neste início de época e na afirmação como sénior. Foi o mais forte na Fóia, na Volta ao Algarve, e logrou três vitórias de etapa e a conquista da Volta ao País Basco. É, por isso, grande concorrente para o monumento de domingo.

Com contrato até 2027, tem-se aventado a possibilidade de o natural de Lyon ser requisitado por uma equipa maior do ciclismo mundial, com a UAE Emirates de Tadej Pogacar, João Almeida, António Morgado, Rui e Ivo Oliveira à cabeça. O apelido Seixas tem origem portuguesa pelo que foi possível saber, tendo sido difundido em Lyon, em 2022, na altura do título de ciclocrosse em cadete de que o avô era paterno e que o jovem, não sabendo falar português, já tinha visitado várias vezes o território nacional.

Há hoje enorme pressão mediática para que a Decathlon, antiga AG2R que sonhou com vitórias de Bardet no Tour, leve o jovem de 19 anos à Volta a França para atacar a vitória. Desde Bernard Hinault, há 41 anos, que nenhum gaulês vence o Tour.

