Ciclismo. Van Aert derrota Pogacar no velódromo de Paris-Roubaix

Wout van Aert é o vencedor da Paris-Roubaix de 2026. O ciclista belga, da Visma, conseguiu o segundo monumento da carreira com o triunfo no velódromo mais icónico do ciclismo mundial. Desde a juventude, o ciclista era apontado à maioria das provas de um dia do calendário e em 2020 venceu em Sanremo a sua maior conquista até este domingo.Azares marcaram-lhe a carreira, ferindo várias possibilidades de triunfos na Primavera do ciclismo. Aos 31 anos e já com etapas conquistadas nas três Grandes Voltas (destaque para as dez na Volta a França), o belga seguiu o ataque de Tadej Pogacar ainda a 80 km da meta nos troços de empedrado.O três vezes vencedor, Mathieu van der Poel, da Alpecin, ficou para trás devido a furo e teve de perseguir o duo. Pogacar e Van Aert tiveram problemas mecânicos, mas chegaram isolados ao velódromo, tendo, porém, de gastar muita energia para manter uma vantagem que nunca ultrapassou os 30 segundos. Esse esforço, muito feito por Pogacar, levou a que no sprint, o belga, tricampeão mundial de ciclocrosse, comprovasse o favoritismo no mano a mano. Pogacar venceu Sanremo e Flandres em 2026, tinha vencido Lombardia e Liège em 2025 e poderia ser o primeiro, em 12 meses, a ganhar as cinco provas de um dia diferentes. Ficou em segundo na corrida que lhe continua a faltar para ser o quarto corredor da história a vencer os cinco monumentos distintos.Jasper Stuyven, da Soudal Quick-Step, foi terceiro após 258 km de corrida no Norte de França, finalizando a 13 segundos dos rivais. Van der Poel, que procurava ser o primeiro a vencer quatro edições seguidas, foi quarto..Pogacar ataca paralelos do “inferno do norte” para ser o primeiro a conquistar cinco 'monumentos' seguidos.Tadej Pogacar ganha pela primeira vez a Milan-Sanremo