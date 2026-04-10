Van der Poel ganhou três vezes e é candidato maior a destronar Pogacar.
Van der Poel ganhou três vezes e é candidato maior a destronar Pogacar.Site oficial Paris-Roubaix
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Pogacar ataca paralelos do “inferno do norte” para ser o primeiro a conquistar cinco 'monumentos' seguidos

A Paris-Roubaix é a única que falta ao palmarés do esloveno que corre pelo lugar de maior ciclista da história. A UAE Emirates tem no elenco dois portugueses. Rui Oliveira revela ao DN a estratégia.
Frederico Bártolo
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