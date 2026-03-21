Tadej Pogacar na conquista da clássica Milão-Sanremo.
Tadej Pogacar na conquista da clássica Milão-Sanremo.EPA/ROBERTO BETTINI
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Tadej Pogacar ganha pela primeira vez a Milan-Sanremo

Esloveno vence a quarta clássica monumento em ciclismo e está a um passo de fazer história na modalidade.
Frederico Bártolo
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Tadej Pogacar conquistou este sábado a clássica Milão-Sanremo. O esloveno da UAE Emirates venceu a primeira clássica monumento da temporada e aproxima-se do patamar de melhor de sempre.

Ao sprint, derrotou Tom Pidcock, da Q36.5, e não foi impactante a queda que o deixou ensanguentado e rasgado. O campeão mundial tem agora quatro de cinco clássicas monumento e só lhe falta a prova Paris-Roubaix para completar o quinteto de provas mais importantes de um dia.

Tadej Pogacar é o primeiro desde os anos 80 a vencer com a camisola de campeão do mundo e alcança os 11 monumentos diferentes, pois já vencera cinco Voltas à Lombardia, duas Voltas à Flandres e três Liège-Bastogne-Liège. Iguala, com 11 vitórias em monumentos, Roger de Vlaeminck.

A uma vitória da imortalidade no ciclismo na Paris-Roubaix, Pogacar poderá ainda este ano, em abril, conseguir igualar Van Looy, De Vlaeminck e Eddy Merckx, os únicos que venceram os cinco monumentos diferentes. Desde os anos 70 que ninguém consegue alcançar os cinco monumentos diferentes.

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