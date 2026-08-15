Caravana da Volta a Portugal homenageia Finlay Tarling à partida para a nona etapa

A caravana da 87.ª edição da Volta a Portugal vai realizar este sábado, 15 de agosto, uma homenagem a Finlay Tarling, ciclista que morreu na sexta-feira, aos 19 anos, à partida para a nona etapa, entre Paredes e Senhora da Graça.

“A Volta a Portugal prosseguirá este sábado para a penúltima etapa, mas fá-lo-á inevitavelmente de forma diferente. Antes da partida será realizado um momento de homenagem a Finlay Tarling, envolvendo todo o pelotão e a família da Volta”, refere o comunicado emitido pela organização da corrida, a cargo da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) e da empresa Emesports.

Na nota enviada às redações, a organização esclarece ainda que “a caravana publicitária não se vai realizar nas duas etapas que restam” e que o Clube da Volta, estrutura de encontro informal entre os vários agentes ligados à corrida, vai funcionar “apenas com serviços mínimos indispensáveis”.

“A corrida continua. Haverá uma competição desportiva, mas não uma festa. Este sábado, a Volta pedala por Finlay”, lê-se.

Na nota publicada, a organização vinca que todos os agentes ligados à corrida estão “profundamente abalados” pela morte do corredor do País de Gales, na sequência de uma colisão com um veículo ligeiro de mercadorias em sentido contrário à corrida, em Arcozelo, no concelho de Ponte de Lima, durante a oitava etapa, entre Melgaço e Fafe, que foi suspensa.