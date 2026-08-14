Ciclista de 19 anos morre na Volta a Portugal e a etapa 8 foi suspensa

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 306, via que liga Paredes de Coura a Ponte de Lima, na freguesia de Arcozelo, já perto do rio Lima.

"Perante este trágico acontecimento, a corrida será neutralizada até à chegada a Fafe e, em sinal de respeito e luto, não se realizará a cerimónia de pódio prevista para hoje. A organização prestará todas as informações adicionais assim que existam condições para o fazer", adiantou a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Existiam duas versões e, por isso, aguardavam-se esses mesmos esclarecimentos. De acordo com o Alto Minho TV, o ciclista ter-se-á despistado e embatido num automóvel que se encontrava parado. Já a RTP mencionava um atropelamento por um carro que seguia no sentido contrário, afirmando que o automóvel entrou dentro da corrida, embatendo no ciclista que estava atrasado numa curva apertada e com pouca visibilidade.

O major Tiago Machado, da GNR, aos jornalistas garantiu que estava colocado um "forte dispositivo policial durante toda a etapa", mas quanto ao acidente disse que "as circunstâncias estão a ser averiguadas". Vincou ser "prematuro saber" os detalhes, mas admitiu que aconteceu "na parte de trás do pelotão" e que houve uma colisão do ciclista com um veículo ligeiro." Mais não adiantou.

Minutos depois, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, referiu que "um ligeiro de mercadorias estava na via, a circular no sentido contrário ao da prova e o ciclista embateu, e aconteceu a situação trágica." Nesse sentido, ganha força a hipótese de ter sido a entrada de um automóvel na caravana a propiciar o acidente.

O atleta foi ainda acudido. De acordo com o Correio da Manhã, os bombeiros de Ponte de Lima tiveram cinco viaturas no local, além da equipa médica da VMER do Alto Minho e a SIV de Ponte de Lima. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

A Federação Portuguesa de Ciclismo prometeu dar explicações após a etapa. Cândido Barbosa transmitiu "condolências", lembrou que "depois de meio milhão de quilómetros é o momento mais duro" da sua carreira. Referiu como "prioridade máxima a segurança dos atletas". "Lamentavelmente aconteceu e não tenho a acrescentar. A corrida terá de continuar. Peço força a todos para terminarem os últimos dois dias da Volta", disse, não permitindo perguntas aos jornalistas. "Como diretor de prova, é um dia dramático. É um desporto de risco, é muito difícil controlar estas situações e reforçámos a segurança ao máximo", vincou Ezequiel Mosquera.

José Soares, vice-presidente da Federação, prestou palavras de agradecimento ao público: "Não é inédito, mas é um momento muito triste da Volta a Portugal. Quero agradecer a atitude dos milhares de adeptos à beira de estrada, que aplaudiram os corredores e que demonstraram um sentimento de gratidão pelo ciclismo."

O pelotão vive, neste momento, um ambiente de profunda consternação. António José Seguro, Presidente da República, manifestou "profundo pesar pelo trágico falecimento do jovem ciclista britânico", afirmando que "a morte enluta o pelotão, a prova e o país que o acolhia."

"O Presidente António José Seguro expressa, igualmente, a sua solidariedade à Direção da Volta a Portugal e à Federação Portuguesa de Ciclismo, que enfrentam um dos momentos mais dolorosos da história da prova, saudando a dignidade das decisões tomadas em memória e em respeito pelo atleta", pode ler-se na nota. Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, expressou as condolências.

A equipa NSN, pelo diretor-desportivo Ruben Plaza, terá dado aval para se perfazer a etapa até final, ainda que sem a vertente competitiva, de modo a homenagear o jovem corredor. Não está previsto qualquer protocolo internacional para este tipo de situação. A NSN já saiu de Fafe e não vai continuar em prova. A família de Tarling rumará a Portugal nas próximas horas.

"Estamos devastados por anunciar a morte de Finlay Tarling na etapa de hoje da Volta a Portugal. Fin era um membro muito amado pela nossa equipa, mas, mais do que isso, era um filho, um irmão e um amigo. Vai ser profundamente sentido", declarou a equipa NSN.