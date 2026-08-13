Volta a Portugal: Anicolor-Campicarn defende liderança ao ataque

A Anicolor-Campicarn defendeu-se ao ataque na 7.ª etapa da Volta a Portugal nesta quinta-feira. A ida ao Gerês, com três subidas categorizadas, viu a formação líder da corrida a acelerar na subida de Germil, com 12 km de extensão e 5 km de empedrado. Aproveitando o pavê, o camisola amarela Alexis Guerin e o colega Artem Nych afastaram-se dos rivais, já depois de Fábio Costa, da Feira dos Sofás-Boavista, no top-10 da geral, ter sido apanhado após mais de 40 km de iniciativa a solo. Não se viram problemas mecânicos, furos e a entrada em zona estreita já foi feita com um pelotão encurtado. Foi mesmo a diferença de força física a possibilitar que a Anicolor fizesse as distâncias necessárias.

Apenas o quarto classificado, Adrià Pericas, da UAE Emirates, conseguiu ripostar nos últimos oito quilómetros, trabalhando também na rendição para poder subir de quarto a terceiro na geral. Pedro Silva, do Feira dos Sofás-Boavista, estava pouco depois.

Atrás, José Fernandes, da GI Group Holding-Simoldes-Oliveirense, quinto classificado, ficava a 1m20s a 33 km da meta e Tiago Antunes, da Efapel, via o pódio esfumar-se, situando-se a quase dois minutos no final da subida.

Daí até às Termas, mais de 28 km de terreno ondulado, com várias zonas a descer e até bastante técnicas. Não houve a devida força de perseguição e o pódio da Volta fica agora bastante encaminhado, faltando a ida ao Salto de Fafe esta sexta-feira, à Senhora da Graça no sábado e aos Aliados, no Porto, no domingo.

Começaram as conversas entre diretores desportivos para se afinar a chegada, já que Pericas, apesar da juventude, comandou vários quilómetros, ajudando a Anicolor a afastar outros rivais. Nas Termas, sabia já que reforçaria a camisola da juventude e que ocuparia o terceiro posto da geral individual. O trio dividiu os esforços e entre si ficou a luta pela etapa.

Guerin comandou na entrada para o último quilómetro e Pericas arrancou a 200 metros para ganhar. Vitória do espanhol, agora a 1m57s da amarela. Nych foi segundo, bonificou mais dois segundos do que o companheiro e fica a 47 segundos da amarela.

Pedro Silva perdeu cerca de 30 segundos, mas ganhou tempo importante aos adversários e assume o quarto lugar da corrida, a 3m21s. José Fernandes esteve no terceiro grupo, ganhando o posto de Tiago Antunes. A Oliveirense passa a estar no quarto lugar com o corredor, a 4m29s. A Efapel, apesar de ter vencido três provas por etapas em 2026 - o melhor ano de projeto - viu Antunes passar para o quinto lugar, com mais de 3m30s perdidos no Gerês.

À margem da luta pela camisola amarela, Rui Oliveira, da UAE Emirates, reforçou a liderança da camisola laranja, dos pontos, devido a pontuar em duas metas volantes. A montanha muda de mãos, de Oscar Rota, do Boavista, para Guerin, que pontuou nas três subidas do dia.