Guerin é rei na Torre e a Anicolor fica mais perto da terceira vitória seguida na Volta a Portugal

Alexis Guerin é o vencedor da etapa 4 da Volta a Portugal, na Torre. O francês, que se situava a 32 segundos da amarela, é também o novo líder da prova depois de um arranque a solo a cerca de 15 km da meta. Na categoria especial, o corredor da Anicolor-Campicarn ganhou um avanço de minuto e meio nos primeiros dez quilómetros isolado e não teve resposta dos rivais. Daí até final, a vantagem foi crescendo paulatinamente. A exceção foi mesmo Artem Nych, o qual arrancou no último quilómetro para diminuir a diferença, cortando a 1m45s do companheiro de equipa.A estrutura Anicolor, vencedora com Artem Nych em 2024 e 2025, fica com um enorme conforto para ter a amarela, ainda antes do contrarrelógio desta segunda-feira, de Anadia a Águeda, de 17,4 km.A subida da Torre foi feita com forte ritmo da Anicolor-Campicarn, com dividendos precoces para as contas da geral. Depois do trabalho de Rafael Reis na fase plana, a formação endureceu a pedalada nos primeiros quilómetros da ascensão de 21, até à Torre. Tiago Antunes, vencedor no Agostinho e Volta ao Alentejo, da Efapel, Abner González, do Feirense, e Juaristi, da Euskaltel, antigos pódios na Volta a Portugal, denotaram dificuldades logo aos primeiros cinco quilómetros de subida. Isso motivou a formação de Águeda a prosseguir e ainda a 14 km da meta já destacava Alexis Guerin. O francês, segundo da Volta de 2025, ganhou perto de um minuto e descansava o bicampeão Artem Nych, que assim só tinha de esperar que outros impusessem ritmo. Só que nesse mesmo conjunto apenas se encontravam José Neves, da Holding Simoldes-Oliveirense, Pedro Silva, do Feira dos Sofás-Boavista, Murgialday, da Euskaltel, e Adrià Pericas, da UAE Emirates. Sem capacidade de perseguição dos adversários, Nych teve de se contentar com o avanço do colega de equipa, segundo em 2025 e claro candidato a levar a amarela até ao Porto neste momento, mesmo tendo em conta que perdeu 1m15s para o russo no crono de Lisboa em 2025. Pedro Silva fecharia o pódio da etapa.Destaque para Rui Oliveira que se despediu da camisola amarela com uma incomum participação na fuga do dia. Chegou ao início da subida ainda destacado, no grupo da frente, dizendo adeus à liderança da corrida como era expectável na montanha de categoria especial. Pontuando em intermédios e na montanha, poderá ter espaço a lutar por classificações secundárias..Volta a Portugal. Francisco Campos vence em Queluz, Rui Oliveira é o novo camisola amarela.Tivani vence em Montejunto. Artem Nych vai com 39 segundos de avanço para a última etapa da Volta a Portugal