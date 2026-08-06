Volta a Portugal. Francisco Campos vence em Queluz, Rui Oliveira é o novo camisola amarela

A 1.ª etapa em linha da Volta a Portugal de 2026 viu uma chegada em sprint reduzido. Francisco Campos, do Tavira-Crédito Agrícola, logrou o triunfo à frente de Daniel Cavia, da Burgos. O percurso final, com descidas e zona sinuosa até ao Palácio de Queluz, depois da partida da etapa da Lourinhã, foi comandado pela Aviludo-Louletano, acreditando em Tomas Contte. Só que o ritmo imposto fragilizou os comboios de sprint e um ataque a 2 km da meta, pela Euskaltel, dinamitou o resto do já encurtado pelotão. O Tavira foi quem melhor organizou a entrada na rotunda e por isso teve Carlos Miguel Salgueiro no top-3 também depois de projetar Francisco Campos para a vitória. O ciclista de Penafiel, de 28 anos, era uma das grandes promessas do ciclismo português, já esteve em pódios de etapa na Volta a Portugal, mas nunca vencera na corrida. Na equipa do Algarve tem encontrado estabilidade e sagrou-se recentemente vencedor da Taça de Portugal.Julius Johansen, da UAE Emirates, esteve deslocado na fase final da etapa e cedeu a camisola amarela. A subida de São Pedro de Sintra, uma das duas de terceira categoria da etapa de 157,1 quilómetros, fez a seleção no pelotão, fazendo com que alguns corredores rápidos ficassem para trás, a 19 km da meta.Sem conseguir responder de forma pronta na fase final, Rui Oliveira falhou a procura da etapa pela UAE Emirates, uma vitória que lhe continua a faltar na carreira. Não ficou com bonificações, terminando no quarto posto, mas tem a camisola amarela que herda do companheiro de equipa, uma vez que fora segundo no prólogo de Lisboa. Rafael Reis, a 3 segundos, da Anicolor, e Salgueiro, a 9s, compõem os principais lugares da geral individual provisória. Na luta pela vitória da Volta a Portugal, Artem Nych, da Anicolor, mantém um segundo de avanço para Juaristi e três para Tiago Antunes..Dinamarquês Julius Johansen vence em Lisboa e é o primeiro líder da 87.ª edição da Volta a Portugal.Instituto da Conservação da Natureza e Florestas permite passagem da Volta a Portugal pelo coração do Gerês.Francisco Campos vence Grande Prémio Anicolor em Águeda.Francisco Campos segundo na quarta etapa do Tour de l'Espoir