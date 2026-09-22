Revista de imprensa. SNS sem possibilidade de cobrar a estrangeiros antes da alta e encomendas com nova taxa

Num dia marcado pela notícia da morte do músico Jorge Palma, aos 76 ano, o Público destaca que o SNS não consegue cobrar urgências a estrangeiros antes da alta hospitalar. "A Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) recomendou às unidades locais de saúde (ULS) que avaliassem a possibilidade de cobrar à entrada da urgência os cuidados prestados a estrangeiros não residentes no país. Mas a medida não é tecnicamente possível, respondeu a ULS de São José. Para o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares também faz pouco sentido, pois à entrada não é possível ter a noção de qual será o gasto final", escreve.

O Jornal de Notícias diz que mais de metade dos portugueses faz pelo menos uma viagem de férias por ano. Explica que o turismo dentro e fora de portas bateu recorde em 2015 e o setor antevê um 2026 ainda melhor.

No Correio da Manhã lê-se que 4,8 milhões de terrenos estão sem registo.

O Diário de Notícias destaca que os alojamentos locais em Lisboa caíram 40% em três anos mas as rendas não baixaram. Conta ainda que a Ordem dos Médicos propõe um Grupo de trabalho para resolver problemas nas urgências da Grande Lisboa.