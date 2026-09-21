Leia aqui o DN desta terça-feira, 22 de setembro

"Alojamentos locais em Lisboa caíram 40% em três anos, mas rendas não baixaram". Esta é a manchete do DN desta terça-feira, 22 de setembro. A Câmara Municipal de Lisboa divulga ao Diário de Notícias números que resultam da fiscalização e regulação dos AL. Desde 2023, os cerca de 20 mil alojamentos locais da capital passaram a pouco mais de 11 mil. A redução dos AL não resultou em descidas do preço mediano das rendas em Lisboa. Partidos de esquerda dizem que Moedas optou por um regulamento "permissivo" no AL.No destaque fotográfico, o tema da saúde. Ordem dos Médicos propõe Grupo de Trabalho para resolver problemas nas urgências da Grande Lisboa.Mais destaques:- Entrevista a Arturo Pérez-Reverte: "O grande erro geopolítico foi Filipe II não ter transferido a corte para Lisboa".- Barómetro DN/Aximage: Seguro tem menos de metade dos jovens a dar-lhe avaliação positiva- Assembleia Geral: Líderes mundiais reúnem-se na ONU para debater guerras, clima e Inteligência Artificial- Aforro: Famílias investiram 753 milhões de euros em Certificados em agosto- Negociação: Moedas quer diminuir custos para manter Web Summit depois de 2028Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN.Veja a primeira página ao detalhe: