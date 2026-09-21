Falta de médicos é o principal problema do SNS, diz bastonário. FOTO: Gerardo Santos

Sociedade

Ordem dos Médicos quer que ministra crie grupo de trabalho para resolver problemas só nas urgências da Grande Lisboa

Nesta segunda-feira a região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a estar pressionada nas urgências e com uma média de quase quatro horas de espera para doentes urgentes, mas com o Hospital Amadora-Sintra a ter quase dez horas. O Norte também esteve pressionado, mas não tanto, seguiam-se as regiões do Algarve, Centro e Alentejo. Bastonário diz ao DN que vai pedir à ministra decisões só para a Grande Lisboa, que “precisa de uma resposta imediata”.