Revista de imprensa. Os limites da renda acessível e os dois caminhos para a TAP

O Público destaca esta quarta-feira que o teto máximo das rendas acessíveis sobe mais de 50% em alguns municípios. Lisboa, o município mais caro do país para arrendar, terá os limites mais elevados. O valor máximo da renda acessível nesta cidade será de 785 euros no caso de um T0, 1006 euros para um T1, 1309 euros para um T2, 1612 euros para um T3, 1763 euros para um T4 e 2066 euros para um T5 (o valor mais elevado da tabela publicada). Já no Porto, a renda acessível máxima vai os 652 euros para um T0 até aos 1715 euros para um T5. Em Faro, o limite varia entre os 447 euros e os 1176 euros.

Este mesmo assunto está em destaque no Jornal de Negócios e no Eco, sendo que este último também desenvolve os dois caminhos para a TAP, no dia em que o Governo deverá anunciar a sua escolha para a privatização da companhia aérea: Air France-KLM ou Lufthansa.

O Público realça ainda "um dos episódios que fizeram estalar verniz entre o ministro Luís Neves e o secretário-geral do ministério": ficaram por comprar 780 geradores apesar do PRR.

O Jornal de Notícias diz que o negócio da roupa e calçado sofre com o verão prolongado: os empresários preveem um "desastre para a economia" e a antecipação das promoções.

"Retenção do IRS cim corte de 50% em novembro", titula o Correio da Manhã. Redução aplica-se tanto aos salários e pensões como ao subsídio de Natal, explica, acrescentando que as tabelas atuais voltam a aplicar-se em dezembro.

Este jornal noticia ainda o caso de uma menina de 14 anos que fugiu do Brasil para vir ter com o namorado de 20 a Portugal.

O Diário de Notícias diz que 63% dos portugueses adiaram projetos devido ao aumento do custo de vida, segundo um barómetro DN/Aximage.