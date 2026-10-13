Governo vai anunciar novo acionista da TAP e Lufthansa é tida como favorita

O Governo vai anunciar esta quarta-feira o vencedor do processo de privatização da TAP, com a alemã Lufthansa a estar mais bem posicionada para adquirir uma participação no capital da companhia aérea portuguesa, segundo avançou a SIC e confirmou o DN junto de fontes conhecedoras do processo. No entanto, ao que apurámos, a decisão ainda não está formalmente fechada e só deverá ficar concluída esta quarta-feira, em reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

A proposta do grupo alemão é considerada financeiramente mais vantajosa para o Estado, segundo a SIC, sendo valorizada, além do encaixe financeiro, a superior capacidade financeira da Lufthansa, bem como a sua dimensão, fatores que a colocarão em vantagem face à outra candidatura, da Air France-KLM. A posição da Lufthansa relativamente à expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, incluindo a construção do novo aeroporto e o reforço da Portela, é também apontada como alinhada com os planos do Governo.

As duas companhias apresentaram propostas vinculativas melhoradas a 30 de setembro, no âmbito do processo de venda de até 49,9% do capital da TAP, incluindo uma parcela de 5% reservada aos trabalhadores. As propostas foram sujeitas a uma avaliação global, que não se limitou ao preço e abrangeu também o projeto industrial, o desenvolvimento da frota, as rotas, o investimento e os compromissos laborais.

A Lufthansa defende o crescimento da TAP no mercado brasileiro, a expansão do hub de Lisboa e o reforço da operação no Porto. Já a Air France-KLM apresentou uma estratégia centrada no reforço da conectividade a partir de Lisboa e no desenvolvimento das operações noutras cidades portuguesas.

A decisão final do Governo deverá então ser conhecida após a reunião do Conselho de Ministros desta quarta-feira.