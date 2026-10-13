Leia aqui o DN desta quarta-feira, 14 de outubro

"63% dos portugueses adiaram projetos devido ao aumento do custo de vida". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira.Segundo o BARÓMETRO DN/AXIMAGE, 22% das pessoas disse ter adiado tratamentos de saúde e 8% referiu ter reduzido o número de refeições que faz por dia. Assumem também que andam menos de carro e compram produtos em promoção. Inflação continua a subir: preços aumentaram 3,6% em setembro, com disparo nos combustíveis.Em destaque fotográfico nesta primeira página está a visita dos reis de Espanha a Ceuta. "Felipe VI defende em Ceuta que 'soberania e integridade territorial são indiscutíveis'".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:TAP. Governo decide hoje privatização e alemã Lufthansa é tida como favoritaSaúde. Nome de Nuno Reis para gerir megaestrutura do SNS divide PSD e administrações das unidades locaisBarómetro DN/Aximage. Seis em cada dez estão satisfeitos com Seguro. Eleitores do Chega mantêm chumboCirurgia. Nódulo no pulmão do papa Leão era maligno e foi retirado “sem complicações”Guerra na Ucrânia. Zelensky diz que aliados não avisaram Kiev dos ataques russos com mísseis balísticosArte. Feira de desenho contemporâneo mostra obras de mais de 70 artistasÓbito. Netinho, símbolo da música axé, partiu “feliz”Liga dos Campeões. Sporting assinou a via da alta velocidade em Lens para reforçar a maratona europeia