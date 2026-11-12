Revista de imprensa. O mau tempo que parou o país, o cartel das ETAR e as receitas das autarquias com imobiliário

O JN destaca que o cartel das ETAR é suspeito de lucrar milhões com poluição de campos agrícolas. A notícia dá conta da detenção de 16 empresários e intermediários, suspeitos de fazer parte de um cartel de descargas ilegais de lamas das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) em terrenos agrícolas.

O Correio da Manhã avança que uma mãe espanhola vendeu bebé a um casal português de Gondomar por dez mil euros. O negócio foi feito em 2024 e, no ano seguinte, a espanhola foi travada em negócio semelhante no nosso país. Os três foram constituídos arguidos e ainda aguardam julgamento.

O DN traz um barómetro DN/Aximage, segundo o qual o PS recupera liderança e cava fosso de 10 pontos em relação à AD. Num período marcado pela crise na habitação, socialistas conseguem crescer para os 30% na intenção de voto e destronar o Chega no topo. 74% dos inquiridos condenam ação do Governo no último mês.

O Expresso revela que o diretor da ULS de Aveiro, detido na terça-feira por por suspeitas de corrupção, era investigado há dois anos depois de a PJ ter recebido uma denúncia anónima: terá recebido uma moradia de meio milhão de euros em troca de empreitadas de 1,5 milhões.

O Negócios lembra que os apoios à tempestade Kristin, que devastou o país no início do ano, superam os 600 milhões de euros até setembro. "Fatura estimada pelo Governo é, agora, de quase 1,6 mil milhões em contas nacionais. CFP avisa que parte das medidas de apoio continua por concretizar", lê-se neste jornal, que destaca ainda que o imobiliário garante um quarto das receitas das autarquias.

Um tema que também está em destaque no Eco, que escreve que os municípios enchem cofres com IMT: Loulé e Grândola aumentam dependência de imobiliário.