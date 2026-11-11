Leia aqui o DN desta quarta-feira, 12 de novembro

Os resultados de mais um Barómetro DN/Aximage fazem manchete do jornal desta quinta-feira:PS recupera liderança e cava fosso de 10 pontos em relação à ADNum período marcado pelos protestos e a crise na habitação, socialistas conseguem crescer para os 30% na intenção de voto e destronar o Chega, que cai 3,1 pontos percentuais (para 27,6%), enquanto a AD perde 1,3 p.p. (para 20,4%). 74% dos inquiridos condenam ação do Governo no último mês. Ventura lidera nas preferências para primeiro-ministro, com 24%, face a 23% de Carneiro e 20% de Montenegro. Já na foto principal, a tempestade:Charles perdeu a força, mas Governo não se arrepende do alertaAinda se destaca:Évora. Passos e almirante vão ao encontro da JPE no Desporto:Tiro com pistola a 10 metros seduz Patrícia MamonaDescarregue a edição eletrónica do jornal neste link:.Veja a primeira página em detalhe:.Com esta edição trazemos ainda o suplemento comercial Valor Económico: