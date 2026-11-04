Revista de imprensa. O encontro anunciado entre Montenegro, Carneiro e Ventura e a saída de Chicão do CDS
Num dia que será marcado pela eleições intercalares norte-americanas - em que os democratas conquistaram a Câmara e o Senado -, a crise da habitação continua a dominar a atualidade nacional, tendo Luís Montenegro anunciado que convocou José Luís Carneiro e André Ventura para uma reunião na quinta-feira.
"PS e Chega aceitam reunião com Montenegro. Oposição fala em 'táctica' e 'arrogância'”, escreve o Público, jornal em que também se lê que Francisco Rodrigues dos Santos, ex-presidente do CDS, abandona o partido.
"Na carta com que firma a desfiliação, diz continuar a reconhecer-se na 'tradição humanista da democracia-cristã europeia' e a defender 'um centro reformista, socialmente responsável e avesso à radicalização', mas tem 'sérias reservas quanto à vontade do CDS de ocupar esse espaço político'”, escreve o jornal.
Destaque também para uma notícia que diz que o Governo vai mexer na estrutura do ensino secundário, o que deverá ser concluído durante o próximo ano para entrar em vigor em 2028/29.
A frase de Luís Montenegro de que "Não se constroem casas de um dia para o outro" está em destaque na primeira página do Jornal de Notícias, que também avança que os bancos ficam obrigados a reembolsar vitimas de fraude fiscal. "Quem o diz é o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em acórdão de 15 de outubro, proferido em resposta a um tribunal da Polónia, mas igualmente vinculativo para os dos outros estados-membros", escreve.
No Diário de Notícias, a disponibilidade do primeiro-ministro para reunir com os líderes do PS e do Chega também é o grande destaque da primeira página, na qual também se fala da assinatura do contrato de venda parcial da TAP à Lufthansa.
No Correio da Manhã, o título principal diz que o Estado dá vales para carros elétricos. "O incentivo à compra de veículos elétricos pelas famílias carenciadas vai ser atribuído por vale, à semelhança do que aconteceu com o E-lar para substituição de eletrodomésticos. O programa, que deverá ser lançado no início do próximo ano, conta com uma comparticipação entre 70% a 90% do valor da viatura até ao máximo de 15 mil euros, segundo a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho", lê-se.
No Expresso, a PSP explica por que razão não enviou agentes ao festival neonazi na Póvoa de Varzim: sem queixas, esforços foram concentrados nos festejos de Halloween.
O Negócios diz que mexidas no IRS alargam universo de beneficiários da garantia pública. "A atualização dos escalões de IRS prevista para 2027 vai permitir que mais jovens tenham acesso à garantia pública no crédito à habitação, elevando o rendimento máximo elegível para quase 90 mil euros anuais", escreve.
No Eco lê-se que IRS e pensões dão fôlego à economia na reta final do ano. Meta do Governo “não está garantida”, acrescenta.