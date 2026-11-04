Revista de imprensa. O encontro anunciado entre Montenegro, Carneiro e Ventura e a saída de Chicão do CDS

Num dia que será marcado pela eleições intercalares norte-americanas - em que os democratas conquistaram a Câmara e o Senado -, a crise da habitação continua a dominar a atualidade nacional, tendo Luís Montenegro anunciado que convocou José Luís Carneiro e André Ventura para uma reunião na quinta-feira.

"PS e Chega aceitam reunião com Montenegro. Oposição fala em 'táctica' e 'arrogância'”, escreve o Público, jornal em que também se lê que Francisco Rodrigues dos Santos, ex-presidente do CDS, abandona o partido.

"Na carta com que firma a desfiliação, diz continuar a reconhecer-se na 'tradição humanista da democracia-cristã europeia' e a defender 'um centro reformista, socialmente responsável e avesso à radicalização', mas tem 'sérias reservas quanto à vontade do CDS de ocupar esse espaço político'”, escreve o jornal.

Destaque também para uma notícia que diz que o Governo vai mexer na estrutura do ensino secundário, o que deverá ser concluído durante o próximo ano para entrar em vigor em 2028/29.

A frase de Luís Montenegro de que "Não se constroem casas de um dia para o outro" está em destaque na primeira página do Jornal de Notícias, que também avança que os bancos ficam obrigados a reembolsar vitimas de fraude fiscal. "Quem o diz é o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em acórdão de 15 de outubro, proferido em resposta a um tribunal da Polónia, mas igualmente vinculativo para os dos outros estados-membros", escreve.

No Diário de Notícias, a disponibilidade do primeiro-ministro para reunir com os líderes do PS e do Chega também é o grande destaque da primeira página, na qual também se fala da assinatura do contrato de venda parcial da TAP à Lufthansa.