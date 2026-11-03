Leia aqui o DN desta quarta-feira, 04 de novembro

A crise na Habitação e a resposta do Governo fazem manchete do DN deste dia:Montenegro convoca Chega e PS a discutir soluções para HabitaçãoComunicação do primeiro-ministro serviu para anunciar reuniões na quinta-feira com André Ventura e José Luís Carneiro, afastar importação de “modelos de protestos violentos” e defender alterações “duradouras” no arrendamento para haver mais casas no mercado.Na foto principal, o anúncio da assinatura do contrato de privatização parcial da TAP:Primeiro-ministro diz à Lufthansa que o Estado será “parceiro leal, mas também exigente”Ainda se destaca em Madrid:Seguro e Felipe VI na mostra para dar a conhecer Camões aos espanhóis E sublinha-se entrevista com Carlos Espá: “É uma relação tripla, a do Peru com os Estados Unidos: somos sócios, aliados e amigos”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página do em detalhe: