Revista de imprensa. Linha ferroviária Évora-Elvas derrapa para 2028 e situação no Hospital de Portimão
Nesta terça-feira, 10 de novembro, o Jornal de Notícias dá destaque ao facto de existirem oito acidentes por dia com animais nas estradas nacionais, tendo sido já registadas três mortes. Até outubro, PSP e GNR contabilizaram 2408 sinistros em todo o país, detalha o jornal, indicando que uma centena de acidentes envolveu javalis em autoestradas.
A publicação sublinha, ainda, na primeira página, que a falta de chuva dizimou a produção de castanha, referindo quebras de 60 a 70% na campanha deste ano.
Já o destaque do Público vai para a obra completa da linha ferroviária Évora-Elvas que derrapa para 2028. Desta forma, indica o jornal, a circulação de comboios de mercadorias entre Sines e Badajoz fica adiada por mais um ano.
Destaca-se também a situação no Hospital de Portimão, na sequência de casos de mortes por alegada falta de assistência médica, sendo referido que "diretor alertou para o colapso" em mais de 70 emails.
Aliás, o mesmo tema é o grande destaque da edição desta terça-feira do Diário de Notícias, sendo indicado que médicos e enfermeiros de Portimão denunciavam falhas de pessoal às chefias e administração há mais de um ano.
No Correio da Manhã, o destaque vai para a fiscalização dos rendimentos dos políticos e gestores públicos, indicando que o "Governo trava verba para a transparência".
Entre outros temas, o jornal faz também referência ao agravamento do estado do tempo, com a chegada da tempestade Charles.
O Negócios adianta que o Estado foi "condenado a pagar 55 milhões à gestora da A8. "Autoestradas do Atlântico vai negociar uma extensão do prazo do contrato que termina em 2028. Governo usa tempo extra para definir modelo das novas concessões", lê-se.
O jornal dá ainda conta de que a "ANA aumenta taxas nos aeroportos até 3,87%".
"Portugal foi onde as casas mais subiram face ao rendimento", destaca o Jornal Económico. Segundo esta publicação, o aumento do rácio dos preços das casas, face ao rendimento das famílias, foi de 60,8% entre 2015 e 2025, sendo o maior aumento registado entre países da União Europeia.