Revista de imprensa. Linha ferroviária Évora-Elvas derrapa para 2028 e situação no Hospital de Portimão

Nesta terça-feira, 10 de novembro, o Jornal de Notícias dá destaque ao facto de existirem oito acidentes por dia com animais nas estradas nacionais, tendo sido já registadas três mortes. Até outubro, PSP e GNR contabilizaram 2408 sinistros em todo o país, detalha o jornal, indicando que uma centena de acidentes envolveu javalis em autoestradas.

A publicação sublinha, ainda, na primeira página, que a falta de chuva dizimou a produção de castanha, referindo quebras de 60 a 70% na campanha deste ano.

Já o destaque do Público vai para a obra completa da linha ferroviária Évora-Elvas que derrapa para 2028. Desta forma, indica o jornal, a circulação de comboios de mercadorias entre Sines e Badajoz fica adiada por mais um ano.

Destaca-se também a situação no Hospital de Portimão, na sequência de casos de mortes por alegada falta de assistência médica, sendo referido que "diretor alertou para o colapso" em mais de 70 emails.

Aliás, o mesmo tema é o grande destaque da edição desta terça-feira do Diário de Notícias, sendo indicado que médicos e enfermeiros de Portimão denunciavam falhas de pessoal às chefias e administração há mais de um ano.