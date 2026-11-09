Leia aqui o DN desta terça-feira, 10 de novembro

Portimão: Falhas de pessoal denunciadas há mais de um anoÉ esta a manchete do DN desta terça-feira. Três mortes na urgência reforçam fragilidades da região. O DN sabe que profissionais fizeram relatórios frequentes a dar conta dos problemas que enfrentaram após os turnos e a pedir apoio para os resolver. Bastonário dos médicos diz que pediu à tutela que apoiasse diretor de Urgência, que queria mais recursos. Ministra vai demitir o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Algarve. Na foto principal, a Guerra na Ucrânia:Europa vai enviar equipa para as reuniões trilaterais em Abu DhabiAinda se destaca:Banco Central Europeu. Famílias e empresas devem preparar-se para BCE agravar juros mais três vezes até 2027E também:António Capucho defende “entusiasticamente” Bloco Central se o Chega vencer Descarregue no link abaixo a edição completa do DN:.Veja a primeira página em detalhe: