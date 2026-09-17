Revista de imprensa. Inquérito à morte de líder ucraniano e os custos da mudança de bitola e dos combustíveis

O Público escreve esta quinta-feira que os supervisores financeiros escondem nome de 75% das entidades que condenam. "Autoridade dos seguros alinha com Banco de Portugal e CMVM e divulga mais contra-ordenações sem identificar o visado. Neste ano, a autoridade dos mercados revelou cinco casos, todos sem nome", escreve o jornal que também destaca que o tamanho das turmas tem mais impacto em contexto de desigualdade.

No Jornal de Notícias lê-se que se vendem menos contracetivos e mais pílulas do dia seguinte, uma "opção segura mas que não substitui os métodos tradicionais" e que motiva um alerta da Ordem dos Médicos sobre um retrocesso no planemaento familiar.

Este jornal volta a falar da proibição de circulação de pesados na VCI, que estará a provocar um "caos burocrático", havendo empresas a pedir o fim da plataforma de registo.

O Correio da Manhã escreve que a morte do líder da comunidade ucraniana em Portugal está sob investigação. Segundo o jornal, Pavlo Sadokha morreu num hotel na Quarteira e o Ministério Público abriu um inquérito para averiguar se existem indícios de crime ou intervenção de terceiros.

O Diário de Notícias avança que a Nova ganha concurso europeu para criar polo internacional na IA na Saúde. Destaca também que um em cada dez doentes sofre um "dano" que poderia ser evitado durante a prestação de cuidados de saúde.