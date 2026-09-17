Revista de imprensa. Inquérito à morte de líder ucraniano e os custos da mudança de bitola e dos combustíveis
O Público escreve esta quinta-feira que os supervisores financeiros escondem nome de 75% das entidades que condenam. "Autoridade dos seguros alinha com Banco de Portugal e CMVM e divulga mais contra-ordenações sem identificar o visado. Neste ano, a autoridade dos mercados revelou cinco casos, todos sem nome", escreve o jornal que também destaca que o tamanho das turmas tem mais impacto em contexto de desigualdade.
No Jornal de Notícias lê-se que se vendem menos contracetivos e mais pílulas do dia seguinte, uma "opção segura mas que não substitui os métodos tradicionais" e que motiva um alerta da Ordem dos Médicos sobre um retrocesso no planemaento familiar.
Este jornal volta a falar da proibição de circulação de pesados na VCI, que estará a provocar um "caos burocrático", havendo empresas a pedir o fim da plataforma de registo.
O Correio da Manhã escreve que a morte do líder da comunidade ucraniana em Portugal está sob investigação. Segundo o jornal, Pavlo Sadokha morreu num hotel na Quarteira e o Ministério Público abriu um inquérito para averiguar se existem indícios de crime ou intervenção de terceiros.
O Diário de Notícias avança que a Nova ganha concurso europeu para criar polo internacional na IA na Saúde. Destaca também que um em cada dez doentes sofre um "dano" que poderia ser evitado durante a prestação de cuidados de saúde.
O site do Expresso destaca que a Reserva Federal desafia Casa Branca e aprova primeira subida dos juros no segundo mandato de Trump. Já o da CNN Portugal diz que o Volta chega a render "40 euros por dia". Há sem abrigo a recusar trabalho e a reincidir na toxicopendência, realça.
O Negócios diz que mudar para bitola europeia custa até 7 mil milhões de euros. "Com praticamente toda a rede ferroviária em bitola ibérica, Portugal vê grandes entraves à migração para a europeia. Fatura é elevada, mas o principal travão à mudança é a decisão de Espanha de rejeitar a reconversão", lê-se neste económico, que conta também que o Governo tem 3,2 mil milhões em reservas ainda por gastar.
O Eco destaca que a guerra no Irão já custou aos portugueses 1,16 mil milhões de euros a mais para abastecer o carro. Diz também que as plataformas de TVDE estão a receber “centenas de pedidos de integração” de táxis devido à alteração legislativa que passou a permitir aos táxis operarem nas plataformas eletrónicas.
O Jornal Económico realça que os portugueses gastaram 3,1 mil milhões em viagens em 2025.