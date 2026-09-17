Doente também tem um papel a cumprir no que toca à sua segurança nas unidades de saúde e enquanto lhe prestam cuidados: tem de aumentar a sua literacia em Saúde e notificar quando há um dano evitável. Arquivo

Sociedade

Um em cada dez doentes sofre um “dano” durante a prestação de cuidados que poderia ser evitado

Uma queda num hospital, uma dose de medicação inadequada ou uma úlcera por pressão no abdómen são situações que a Organização Mundial da Saúde define como “dano evitável”, mas que colocam em causa a segurança do doente. Neste sentido, em 2019, o dia 17 de setembro passou a ser aquele em que a nível mundial se celebra a "Segurança do Doente". A chefe de Divisão de Qualidade da DGS, Carla Pereira, diz que “a questão é responsabilidade de todos”.