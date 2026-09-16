Leia aqui o DN desta quinta-feira, 17 de setembro

"Nova ganha concurso europeu para criar polo internacional de IA na Saúde". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 17 de setembro. A Nova Medical School assume a proa de um consórcio trilateral inédito com universidades de Espanha e dos Países Baixos, para criar um mestrado internacional em IA aplicada à Medicina. O projeto inovador visa acabar com o “abismo” entre o desempenho dos algoritmos em ambiente experimental e a sua utilização segura e rotineira nas enfermarias e blocos operatórios.Com direito a destaque fotográfico nesta primeira página está um tema de Saúde, no Dia Mundial para a Segurança do Doente: "Um em cada dez doentes sofre um “dano” durante a prestação de cuidados que poderia ser evitado, diz OMS".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do jornal.Outros destaques:- Macro: Juros da dívida portuguesa a curto prazo me disparam e ameaçam OE 2027 - Parlamento: Chumbo de CPI a Luís Neves agrava guerra entre Chega e Aguiar-Branco - Discurso: Estado da União: um Conselho de Segurança, IA e um abrir de porta ao Canadá - Plenário: RASI alerta para terrorismo de extrema-direita e Chega exalta-se - PS: Álvaro Beleza e uma possível candidatura a Lisboa: “Tenho muito orgulho em ser lisboeta” - Estreias: O cinema na companhia de Kafka - Pedro Cabrita Reis e a exposição dos seus 70 anos - Liga Europa: Lillestrøm e Torreense abraçam-se na periferia pelo sonho europeu