Revista de imprensa. Fusões na saúde e a proposta do Orçamento do Estado

O dia será marcado pelo anúncio do Nobel da Literatura, pela visita de Marco Rubio a Portugal e pela entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2027, um assunto que está na primeira página do Correio da Manhã, que destaca que o OE2027 traz nova descida do IRS. "Escalões do IRS, dedução específica e mínimo de existência vão ser atualizados à taxa de inflação, nos termos da lei", lê-se.

No Negócios, também se destaca o IRS para dizer que os escalões mais altos ainda não recuperaram do enorme aumento de impostos. "Apesar das descidas de IRS, os contribuintes com rendimentos mais elevados continuam a pagar uma fatura fiscal superior à de 2012. Simulações da PwC mostram que, enquanto a maioria dos contribuintes recuperou parte do “enorme aumento de impostos” de Vítor Gaspar, nos dois últimos escalões a redução é residual e, em termos reais, a carga fiscal até aumentou", diz este jornal, que também dá conta de que os condutores estão a ir aos supermercados para atestar com combustíveis mais baratos.

O Eco traz um especial sobre o Orçamento do Estado, prometendo resumir tudo o que já se sabe sobre a proposta.

O Público avança que o Governo prepara uma reforma na Saúde, que será apresentada em breve e que contemplará várias fusões: a Direcção Executiva deverá integrar Administração Central do Sistema de Saúde e haverá uma agência de saúde pública.

O Expresso destaca na sua edição online que o stress, ansiedade e burnout custam às empresas até 13,3 mil milhões de euros por ano.

O Jornal de Notícias faz o balanço da Operação Hermes, que aconteceu na quarta-feira: rede de 150 empresas suspeita de lesar Estado em 155 milhões com impostos dos telemóveis.

O Diário de Notícias destaca que o Banco de Portugal pede apoios mais certeiros nos combustíveis.