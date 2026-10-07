Leia aqui o DN desta quinta-feira, 8 de outubro

Avisos para o Orçamento do Estado de 2027 fazem manchete do DN deste dia:Banco de Portugal pede apoios mais certeiros nos combustíveisEm vésperas da entrega do Orçamento, o governador do Banco de Portugal avisa que os apoios que já existem, sobretudo no ISP, põem mais pressão na despesa em caso de agravamento da crise. E sugere apoios alternativos, direcionados para os rendimentos mais baixos. Na foto principal, os três anos do atentado que mudou o Médio Oriente:Israelitas lembram com dor e críticas o 7 de Outubro, palestinianos choram a destruição de Gaza E ainda se sublinha, nas presidenciais brasileiras:“Tarula”. Um milhão votou em Tarcísio, mas também em LulaDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: