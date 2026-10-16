Revista de imprensa. Acampada no Porto, bancos falidos e ainda a venda da TAP

O Público destaca em manchete esta sexta-feira que nova lei obriga Tribunal de Contas a ilibar Luís Neves no caso de despesas ilegais na Judiciária. "Ministro da Administração Interna invocou urgência de operação policial para adquirir viagens de inspectores para o Brasil, mas MP diz que despesa se destinou apenas a ação formativa em Brasília", lê-se.

Já o Correio da Manhã tem em manchete a venda da maioria da TAP à Lufthansa, sublinhando que o "valor pago é inferior ao que a transportadora tem depositado": "Lufthansa fica com a TAP de borla". Em baixo, destaque ainda para a carga policial que ocorreu na madrugada de segunda para terça-feira na Acampada do Porto.

O Jornal de Notícias também tem essa situação em grande destaque, com imagens da atuação da polícia e com o título "Carga policial incendeia Porto". Em manchete, porém, o jornal destaca o facto do mosquito-tigre, espécie que transmite vírus do dengue e da zika, já estar espalhado em Portugal: "Mosquito-tigre alastra pelo território e já está em 40 concelhos".

O Diário de Notícias, por sua vez, destaca, na sua edição de fim de semana, a continuidade do investimento do Estado em antigos bancos falidos, como é o caso da Parvalorem (ex-BPN) e a Oitante (ex-Banif), neste orçamento do Estado: "Governo pede à AR para gastar 334 milhões de euros em bancos falidos". Destaque ainda na primeira página para a situação dos Técnicos do INEM, que acusam a empresa de "querer violar o acordo" sobre ambulâncias SIV.

O semanário Expresso tem como principal manchete a entrevista ao ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, na semana em que foi anunciada a venda da TAP: "O Governo tem de se abrir, temos de melhorar'", diz. Destaque ainda para os protestos no Porto, que servem como rampa de lançamento para uma análise sobre os movimentos: "Quem são e que força têm os grupos de protesto".

Já o semanário Nascer do Sol puxa também o assunto Luís Neves para a manchete, com mais uma entrevista ao ex-secretário-geral do MAI, Ricardo Carrilho, demitido pelo ministro esta semana: "A Construbarcelos foi uma das empresas de que o ministro me falou". Destaque também para uma notícia de uma candidatura de Portugal aos Jogos Olímpicos de 2036.

Olhando para os económicos, o Jornal Económico fala novamente da venda da TAP à Lufthansa, destacando que a companhia aponta uma valorização semelhante à da antiga concorrente para a compra da companhia portuguesa, a Air France-KLM: "Lufthansa avalia TAP quase ao preço de bolsa da Air France-KLM".

Já o Negócios, tem como manchete a ideia da Infraestruturas de Portugal de dividir em duas concessões a linha ferroviária entre Soure e o Carregado: "IP pondera partir em duas PPP o terceiro troço da alta velocidade". E em grande destaque uma peça sobre a política norte-americana: "Como os socialistas estão a mudar a política dos EUA".