STEPH diz haver dezenas de ambulâncias em oficinas para reparação.

Sociedade

Sindicato dos Técnicos do INEM recebe proposta do presidente que diz “violar” acordo. Instituto nega

Um mês depois do acordo, STEPH recebe proposta do presidente Luís Cabral, que visa a aceitação dos técnicos, para avançar com a transformação de dez ambulâncias de Suporte Imediato de Vida em viaturas ligeiras, “sem alternativas”. Rui Lázaro diz ser “sinal claro de que não há vontade para cumprir o acordado. Esta era uma das medidas contestadas por reduzir capacidade de transporte de doentes”. INEM diz que a proposta se "enquadra no protocolo”.