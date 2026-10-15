Sociedade
Sindicato dos Técnicos do INEM recebe proposta do presidente que diz “violar” acordo. Instituto nega
Um mês depois do acordo, STEPH recebe proposta do presidente Luís Cabral, que visa a aceitação dos técnicos, para avançar com a transformação de dez ambulâncias de Suporte Imediato de Vida em viaturas ligeiras, “sem alternativas”. Rui Lázaro diz ser “sinal claro de que não há vontade para cumprir o acordado. Esta era uma das medidas contestadas por reduzir capacidade de transporte de doentes”. INEM diz que a proposta se "enquadra no protocolo”.