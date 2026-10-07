Revista de imprensa. 3000 pensões vão ser corrigidas e 1300 professores à espera de colocação
O Público avança esta quarta-feira que a Caixa Geral de Aposentações vai corrigir 3000 pensões atribuídas entre maio e agosto, na sequência de um lapso nos cálculos. Desta forma, como avançou na terça-feira a Renascença, os reformados vão receber, em média, menos 93 euros por mês do que lhes tinha sido comunicado inicialmente.
O Jornal de Notícias diz que o Porto registou cinco vezes mais alojamentos locais do que Lisboa. "Atualmente, são quase 112 mil em Portugal Continental (120 mil, incluindo os arquipélagos) e há margem para crescer, diz a Associação Alojamento Local Porto e Norte (ALPN), que hoje e amanhã promove, na Invicta, uma cimeira para discutir os desafios e oportunidades do setor", lê-se.
O Correio da Manhã destaca que uma aluna que perseguiu colega foi condenada a 6 anos e 9 meses de cadeia. "Chegou a colocar imagens manipuladas da vítima, nua, em sites pornográficos", diz.
No Diário de Notícias o destaque fotográfico está relacionado com o terceiro aniversário do 7 de Outubro. Na primeira página, volta-se à clínica de fertilidade falida, a Ovomcare, que tem 11 mil euros no banco e dívidas de um milhão.
Na edição online do Expresso lê-se que as escolas estão a mandar alunos para casa por falta de professor, mas ainda há mais de 1300 docentes à espera de colocação.
O Negócios diz que as associações empresariais defendem a continuidade do alívio fiscal, mas não apenas da taxa de referência. Querem que se olhe para as derramas, que põem a fatura de uma empresa portuguesa ao nível de uma alemã. E alertam ainda para o custo elevado da burocracia.
O Eco traz uma entrevista a Luís Leite Ramos, presidente da Agência para o PTRR, que avança que o “orçamento do Estado vai ter 260 milhões de euros para acomodar projetos do PTRR”.
Nos desportivos, o grande destaque vai para o comunicado divulgado por Cristiano Ronaldo, em que este pede desculpa, aos adeptos, aos portugueses e aos colegas por ter abandonado o estágio da seleção, conta a sua verdade e critica a postura de Jorge Jesus.