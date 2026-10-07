Revista de imprensa. 3000 pensões vão ser corrigidas e 1300 professores à espera de colocação

Na edição online do Expresso lê-se que as escolas estão a mandar alunos para casa por falta de professor, mas ainda há mais de 1300 docentes à espera de colocação.

O Negócios diz que as associações empresariais defendem a continuidade do alívio fiscal, mas não apenas da taxa de referência. Querem que se olhe para as derramas, que põem a fatura de uma empresa portuguesa ao nível de uma alemã. E alertam ainda para o custo elevado da burocracia.

O Eco traz uma entrevista a Luís Leite Ramos, presidente da Agência para o PTRR, que avança que o “orçamento do Estado vai ter 260 milhões de euros para acomodar projetos do PTRR”.

Nos desportivos, o grande destaque vai para o comunicado divulgado por Cristiano Ronaldo, em que este pede desculpa, aos adeptos, aos portugueses e aos colegas por ter abandonado o estágio da seleção, conta a sua verdade e critica a postura de Jorge Jesus.