Leia aqui o DN desta quarta-feira, 7 de outubro

A manchete do DN deste dia vai para o caso da Ovomcare:Clínica de Fertilidade falida: 11 mil euros no banco e dívidas de um milhãoSó em tratamentos pagos e não-prestados, a Ovomcare, cuja insolvência foi declarada a 25 de agosto, deve mais de 332 mil euros. Mas bens não deverão sequer chegar para pagar o que deve aos funcionários. “Era uma empresa vazia”, diz ex-gerente. Já na foto principal o Médio PrienteTrês anos após o 7 de Outubro e em vésperas das eleições, Israel está dividido como antesAinda se destaca:Sociólogo Hein de Haas: “A única forma de reduzir a imigração é prejudicar a economia. E isso ninguém quer” E também a atribuição do Nobel da Física para trabalho sobre “mensageiros fantasmagóricos”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: