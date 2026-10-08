Luísa Meireles deixa direção de informação da agência Lusa
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Luísa Meireles deixa direção de informação da agência Lusa

Aceitou proposta de saída feita pelo Conselho de Administração.
DN/Lusa
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A diretora de informação da agência Lusa, Luísa Meireles, vai deixar a direção de informação da agência de notícias, depois de ter aceitado uma proposta de saída feita pelo Conselho de Administração. 

Durante uma comunicação aos trabalhadores da agência de notícias, Luísa Meireles disse que vai deixar o cargo no dia 12 de outubro, perante uma situação "que foi ficando insustentável", depois de oito anos na liderança da informação da Lusa.

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