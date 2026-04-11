Global Media admite recorrer à Justiça para impedir eventual utilização da base de clientes da Notícias Direct
Media

Global Media admite recorrer à Justiça para impedir eventual utilização da base de clientes da Notícias Direct

Notícias Ilimitadas, controlada pelo empresário José Rogeira de Jesus, estará a contactar distribuidores da Notícias Direct, para entregarem JN e O Jogo aos assinantes.
Redação DN
Publicado a
Atualizado a

A administração da Notícias Direct, empresa do Global Media Group (proprietário do DN), vai recorrer a todos os instrumentos judiciais ao seu dispor, se necessário, para defender os seus direitos no diferendo com a Notícias Ilimitadas (NI), controlada pela Parsoc, do empresário José Rogeira de Jesus.

Este sábado, o Jornal de Notícias e outros títulos da Notícias Ilimitadas publicaram uma nota a dar conta de que a distribuição das publicações aos seus assinantes será retomada a partir de segunda-feira. A NI pretende vender assinaturas do JN, O Jogo e outros títulos, a leitores que já adquiriram subscrições dessas publicações à Notícias Direct. Ao que o DN apurou, vários distribuidores da ND já terão sido contactados para passarem a trabalhar para a Notícias Ilimitadas.

Ao DN, fonte da Global Media disse que a Notícias Direct estará obrigada a recorrer a todos os meios legais ao seu dispor para impedir uma eventual utilização da sua base de clientes, se outra entidade pretender usar esses dados indevidamente, para desviar clientes e obter vantagens económicas.

“A Notícias Direct lamenta o impacto que esta situação está a ter nos seus clientes que assinam o JN, O Jogo e outras publicações da NI e, mais uma vez, demonstra total abertura para, num espírito de diálogo e respeito mútuo, encontrar uma solução que permita manter a entrega desses títulos”, frisou a mesma fonte.

A Notícias Direct é a empresa responsável pela distribuição e gestão de assinaturas das marcas do Global Media Group, que também detém o Diário de Notícias. Até agosto de 2024, o Global Media Group era também proprietário do Jornal de Notícias, do desportivo O Jogo e de outros títulos que, nessa data, foram adquiridos pela recém-criada Notícias Ilimitadas. Na altura, a Global Media ficou com uma participação de 30% na empresa.

A Notícias Ilimitadas é detida pela sociedade Verbos Imaculados, que tem como principal acionista a Parsoc (51%), do empresário José Manuel Rogeira de Jesus. O restante capital social está nas mãos do administrador Domingos Andrade (10%), da FEPI (10%), de Mário Andrade Ferreira (10%) e da Mesosystem S.A. (19%). No mês passado, a Verbos Imaculados comprou a participação de 30% que a Global Media ainda detinha na NI, consumando-se assim a separação entre os dois grupos de comunicação social.

NI comprou o JN e "O Jogo", mas não quis a Notícias Direct e os seus 37 colaboradores

A Notícias Direct nega que existam valores em dívida aos seus 30 distribuidores, ao contrário do que foi noticiado. Para além destes prestadores de serviços, a ND conta com sete funcionários do quadro, que fazem a gestão das assinaturas.

Durante mais de uma década, a Notícias Direct geriu as assinaturas do Jornal de Notícias e de todas as publicações da Global Media. A ND comprava os títulos com um desconto sobre o preço de capa, para depois os revender aos assinantes também com desconto. A diferença entre os dois valores servia para pagar os custos operacionais. 

Quando o JN, O Jogo, a Volta ao Mundo e outros títulos foram comprados pela NI, em meados de 2024, a Notícias Direct continuou a fazer a distribuição dessas publicações, porque o grupo de empresários que as comprou não se mostrou disponível para adquirir a distribuidora, nem para assumir as responsabilidades com os seus funcionários e prestadores de serviços, disse ao DN fonte do grupo Global Media.

A situação manteve-se estável até setembro de 2025, quando a NI decidiu aumentar em 66% o preço de venda das publicações à ND, sem o acordo desta última. Segundo a administração da ND, esta "alteração contratual unilateral" provocou fortes prejuízos e colocou em risco a sobrevivência da empresa, obrigando-a a suspender a distribuição das publicações da NI.

Global Media admite recorrer à Justiça para impedir eventual utilização da base de clientes da Notícias Direct
Notícias Direct suspende distribuição após decisão unilateral da dona do JN que "lesa os próprios assinantes"
Global Media admite recorrer à Justiça para impedir eventual utilização da base de clientes da Notícias Direct
Esclarecimento da Notícias Direct sobre a distribuição do JN e dos outros títulos da Notícias Ilimitadas
Media
Global Media Group
Notícias Ilimitadas
noticias direct

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt