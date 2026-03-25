Global Media vende participações nas empresas donas do JN e da TSF
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Global Media vende participações nas empresas donas do JN e da TSF

Grupo proprietário do DN deixa de ser acionista das empresas donas de títulos como o Jornal de Notícias, a TSF e O Jogo. A Verbos Imaculados, liderada por Domingos Andrade, passa a ter 100% de ambas.
Redação DN
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A Global Media Group, proprietária do Diário de Notícias, concluiu hoje a venda das participações acionistas que detinha na Notícias Ilimitadas e na Rádio Notícias, que detêm títulos como o JN, o desportivo O Jogo e a TSF, anunciaram as duas empresas em comunicado conjunto.

"Na sequência desta alteração, a Global Notícias deixa de ter participação nas duas empresas referidas", refere o comunicado. A Global Notícias detinha 30% da Notícias Ilimitadas e 10% da Rádio Notícias. O valor da operação não foi divulgado.

"Com a operação, a Notícias Ilimitadas e a Rádio Notícias passam a ser detidas a 100% pela Verbos Imaculados, que assegura o desenvolvimento estratégico dos títulos que integram o seu universo. Além dos já referidos, estão também em causa as revistas Evasões, Volta ao Mundo, Notícias Magazine, JN História, NTV e Delas", acrescentou.

As duas empresas salientam que a negociação decorreu "num quadro de diálogo institucional e de cooperação mútua", encerrando uma relação societária que se iniciou a 30 de julho de 2024.

"A Notícias Ilimitadas, a Rádio Noticias e a Verbos Imaculados reafirmam o seu compromisso com a valorização editorial, empresarial e estratégica das marcas que integram o seu portefólio, prosseguindo a respetiva atividade com a prioridade de consolidar e fazer crescer os seus projetos", salientou a empresa liderada por Domingos Andrade.

"A Global Notícias, por seu turno, assinala a conclusão deste processo como o termo da sua participação nestas sociedades, desejando os maiores sucessos à Notícias Ilimitadas, à Rádio Noticias, à Verbos Imaculados e às equipas que asseguram o desenvolvimento das respetivas publicações e operações", destacou a empresa liderada por Luís Figueiredo Trindade.

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