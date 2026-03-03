Redação do DN muda para novas instalações no Marquês

Uma década depois de ter deixado o histórico edifício na Avenida da Liberdade, onde esteve durante 76 anos, a redação do Diário de Notícias regressa esta semana ao centro de Lisboa, para um outro imóvel situado na rua Mouzinho da Silveira, nas imediações da Praça Marquês de Pombal.A morada da redação do DN, para envio de correspondência ou outros assuntos de natureza editorial, passa a ser a seguinte: Rua Mouzinho da Silveira, 27, 2º Andar, 1250-166 Lisboa.Estaremos também contactáveis através do telefone 213187679 e do email dnot@dn.pt. A administração, o departamento comercial e os serviços administrativos do Global Media Group, bem como as redações das revistas Men's Health e Women's Health, permanecem nas atuais instalações do grupo, na rua Tomás da Fonseca (Torres de Lisboa).