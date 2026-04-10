Esclarecimento da Notícias Direct sobre a distribuição do JN e dos outros títulos da Notícias Ilimitadas

A Notícias Direct, empresa do Global Media Group (proprietário do DN), tomou conhecimento, com surpresa, de uma notícia que lhe atribui a responsabilidade pela suspensão da distribuição das publicações Jornal de Notícias, O Jogo e Volta ao Mundo, pertencentes à Notícias Ilimitadas. Importa, por isso, esclarecer: 1. Durante mais de uma década, a Notícias Direct adquiriu regularmente estas publicações, assumindo integralmente a sua distribuição junto dos assinantes, num modelo contratual estável e plenamente operacional. 2. Em setembro de 2025, a Notícias Ilimitadas alterou unilateralmente as condições comerciais em vigor, quebrando o equilíbrio contratual existente e gerando um impacto económico negativo significativo, que inviabilizou a continuidade da distribuição nos termos até então praticados. 3. Desde essa data, a Notícias Direct encetou múltiplas tentativas de diálogo com a Notícias Ilimitadas, alertando para a gravidade da situação, nomeadamente para os prejuízos causados aos próprios assinantes. Todas essas diligências revelaram-se, até ao momento, infrutíferas. 4. A Notícias Direct reafirma a sua total disponibilidade para encontrar soluções que permitam restabelecer a normalidade na distribuição destas publicações, em benefício dos leitores. Tal só será possível num quadro de diálogo sério, equilibrado e de respeito mútuo entre as partes. Lisboa, 9 de abril de 2026 A Administração da Notícias Direct