Notícias Direct suspende distribuição após decisão unilateral da dona do JN que "lesa os próprios assinantes"

A Notícias Direct suspendeu a distribuição do Jornal de Notícias e de O Jogo, títulos da Notícias Ilimitadas (NI), após esta empresa ter feito uma alteração "unilateral" das condições contratuais que existiam há mais de uma década, disse ao DN fonte oficial da empresa liderada por Luís Figueiredo Trindade.Segundo a mesma fonte, a Notícias Direct comprava os títulos da Notícias Ilimitadas com um desconto sobre o preço de capa, para depois os revender aos assinantes também com desconto. Porém, em setembro, a Notícias Ilimitadas decidiu, de forma "unilateral", reduzir o desconto de forma significativa, causando fortes prejuízos à Notícias Direct e tornando "inviável" a operação, devido aos custos de distribuição, explicou.A suspensão da distribuição teve lugar após diversas tentativas de chegar a acordo, garantiu a mesma fonte, frisando que, desde setembro, foram enviadas várias cartas à NI a alertar para o facto de esta última "estar a lesar os seus próprios assinantes".Esta quinta-feira, o JN publicou uma notícia a dar conta da suspensão da distribuição do jornal aos seus assinantes, bem como aos do desportivo O Jogo, atribuindo esse facto a uma decisão da Notícias Direct.No mês passado, a Global Media, proprietária do DN, vendeu a participação de 30% que ainda detinha na Notícias Ilimitadas, consumando-se assim a separação entre os dois grupos de comunicação social. Porém, a entrega do Jornal de Notícias, O Jogo e a revista Volta ao Mundo aos seus assinantes continuou a ser feita pela Notícias Direct, uma empresa que, tal como o DN, continua a pertencer à Global Media.Quanto ao DN, a Global Media assegura que o jornal impresso vai continuar disponível para os seus assinantes em todo o território nacional, oferecendo ainda várias opções de subscrição digital, que permitem ler o jornal através do site e da app.