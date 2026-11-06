Agência está em processo de nomeação de uma nova direção de informação
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Conselho de Redação acusa administração da Lusa de expor agência a “total desgoverno”

Administração nomeou direção interina após escolher nova diretora de informação. Conselho de Redação fala de incapacidade [...] de fazer a gestão da única agência de notícias portuguesa".
André Certã
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O Conselho de Redação (CR) da Lusa acusou esta sexta-feira o Conselho de Administração de expor a agência ao “total desgoverno” e decidiu abster-se quanto à nomeação de Pedro Sousa Carvalho como novo diretor interino.

“A nomeação de um diretor de informação interino, depois de ter sido nomeada uma nova diretora de informação, demonstra o total desgoverno a que a agência Lusa tem sido exposta pelo Conselho de Administração (CA)”, lê-se numa nota do Conselho de Redação.

O Conselho de Administração da Lusa comunicou que convidou o jornalista Pedro Sousa Carvalho, atual chefe de redação, para diretor interino de informação da agência.

A escolha surge no dia em que termina o mandato da atual direção interina, composta por Nuno Simas e Maria de Deus Rodrigues, na sequência da saída da diretora de informação Luísa Meireles, enquanto decorre o prazo para a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) emitir parecer vinculativo à escolha de Diana Ramos para Diretora de Informação da agência.

O CR denunciou o facto de a anterior direção interina não ter sido comunicada à ERC, permanecendo a diretora cessante (Luísa Meireles) como responsável editorial no portal do regulador.

Este órgão lamentou que a administração da Lusa não tenha acautelado o prazo para o cumprimento da lei, tendo em conta que a direção interina de Nuno Simas e Maria de Deus Rodrigues termina hoje.

“Perante este rol de irregularidades, a menos de sete horas do final do prazo da direção interina atual, o CA pediu um parecer urgente para a nomeação de um diretor interino, e cinco minutos depois informou a redação, procurando passar a ideia de um facto consumado”, referiu.

O CR vincou não ser cúmplice desta gestão, que considera errática, e, por isso, optou por se abster em relação à escolha de Pedro Sousa Carvalho.

“A maneira como todo este processo foi gerido mostra a incapacidade deste CA de fazer a gestão da única agência de notícias portuguesa”, rematou.

Pedro Sousa Carvalho é chefe de redação da Lusa desde 2023.

O jornalista é licenciado em Economia pelo ISEG e foi diretor-adjunto do Público, jornalista no Eco, Diário Económico e Jornal de Negócios, para além de ter colaborado com o Expresso. É também comentador residente da RTP e da Antena 1.

O Conselho de Administração (CA) da agência anunciou, na semana passada, ter convidado a até então diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos, para Diretora de Informação da agência, após a saída de Luísa Meireles.

O Conselho de Redação (CR) da Lusa emitiu um parecer negativo à nomeação da jornalista Diana Ramos.

No mesmo dia em que foi anunciado o nome de Diana Ramos, o Conselho de Redação solicitou à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) "um parecer urgente" questionando se o CA teria "[…] condições adequadas, formais e legais para nomear uma DI [Direção de Informação] definitiva", tendo em conta um parecer anterior do regulador em que levantava dúvidas sobre a conformidade do CA com o “quadro normativo aplicável”, definido pelo Regulamento Europeu para a Comunicação Social.

O CR informou, no comunicado de quarta-feira, que a ERC validou "a legitimidade da nomeação da nova Diretora de Informação" pela administração da Lusa.

O parecer do CR sobre a nomeação de Diana Ramos detalha ainda que dois membros se opuseram à nomeação, por “considerarem, em consciência, que o momento que a Lusa atravessa impunha um perfil de uma nova DI que correspondesse a experiência no serviço público de notícias, sendo que, por isso, poderiam ter sido encontradas soluções internas”. Os restantes três membros do CR abstiveram-se.

A jornalista deverá suceder a Luísa Meireles, que deixou em 12 de outubro a DI da Lusa, depois de ter aceitado uma proposta de saída feita pelo CA, num processo que levou os membros do CA e da DI a serem ouvidos no parlamento.

O CR reiterou ainda que consideram grave a forma como a DI anterior “foi afastada pelo Conselho de Administração (CA)” e mantêm a preocupação sobre “a tentativa de interferência editorial na contratação de uma jornalista para a delegação de Bruxelas”.

Em 29 de outubro, os jornalistas Nuno Simas e Maria de Deus Rodrigues aceitaram prorrogar a liderança interina da Direção de Informação por uma semana, até hoje.

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agência Lusa
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