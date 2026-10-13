Trabalhadores da Lusa aprovam voto de repúdio contra a administração

Os trabalhadores da Lusa aprovaram na segunda-feira, 12 de outubro, em plenário, um voto de repúdio contra a Administração, a quem acusam de sucessivos atos de “má gestão e desrespeito”, e exigiram que o Governo clarifique se mantém a confiança nos administradores.

“[…] Os trabalhadores da Lusa aprovam um voto de repúdio contra o Conselho de Administração [CA] pelos atos praticados contra a Lusa e os seus trabalhadores, exigindo uma clarificação ao Governo sobre se mantém a confiança no atual CA”, lê-se na resolução do plenário, que contou com cerca de 150 pessoas, presencialmente e por meios telemáticos.

No documento, que recebeu apenas uma abstenção, os trabalhadores acusaram a Administração, composta por Joaquim Carreira, Ana Alves e Luís Ferreira Lopes, de praticar uma “sucessão de atos de má gestão e desrespeito pelas normas de independência”, que está a resultar numa instabilidade permanente.

Em causa, segundo a mesma resolução, está a denúncia hostil do Acordo de Empresa, a ausência de negociações sobre os aumentos de 2026, que fazem parte do caderno reivindicativo, a ingerência editorial na definição de novos contratos com chefes de delegações e no processo de escolha de um novo jornalista para a delegação de Bruxelas, decisão da responsabilidade da Direção de Informação.

A diretora de informação da Lusa, Luísa Meireles, anunciou, na semana passada, ter aceitado uma proposta feita pela Administração para a sua saída, depois de "ao longo do tempo" a situação se ter tornado insustentável.