Interrupção temporária no abastecimento de água na Costa de Caparica nesta quinta-feira
Uma intervenção de reparação na sequência da identificação de uma rotura de abastecimento de água à Costa da Caparica vai obrigar esta quinta-feira, 1 de outubro, a uma interrupção temporária do abastecimento a partir das 14 horas, informaram esta quarta-feira os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada.
"Os SMAS de Almada irão desenvolver todos os esforços para minimizar o impacto da intervenção e repor o abastecimento com a maior brevidade possível", pode ler-se numa nota no site da Câmara de Almada, que apela à compreensão dos munícipes.
Recorde-se que o município de Almada, no distrito de Setúbal, esteve em situação de alerta desde o início de julho e até final de agosto devido sucessivas falhas no abastecimento de água, com especial incidência na Costa da Caparica, que levaram à realização de vários protestos por parte da população.
Em 09 de setembro, a ministra do Ambiente anunciou que o Governo quer ter dentro de quatro meses uma solução para a falta de água na denominada Margem Sul, partindo da Barragem de Castelo de Bode e/ou do rio Tejo.
Maria da Graça Carvalho, que falava numa audição na Comissão de Ambiente da Assembleia da República, disse que a solução técnica será complementar ao uso de águas subterrâneas e acrescentou que, por despacho já publicado, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Grupo ÁdP (Águas de Portugal) foram incumbidos de apresentar um projeto no prazo de 120 dias.
Face a este anúncio, Inês de Medeiros referiu que os compromissos assumidos pela ministra dão esperança de que esta solução possa estar operacional o mais rapidamente possível.
“Esta solução não substituirá as atuais captações. Destina-se a reforçar a segurança e a resiliência do sistema, reduzindo a vulnerabilidade que ficou tão evidente durante a crise vivida no início deste verão”, sustentou a autarca, lembrando que a crise vivida “tornou clara para todos a fragilidade estrutural” já antes identificada.