Inês de Medeiros está no seu terceiro mandato na Câmara de Almada. FOTO: Leonardo Negrão

Sociedade

"O problema deste verão não é coisa que Almada possa resolver sozinha. O nosso subsolo não tem água suficiente"

As barracas na Penajoia e falta de água no verão são temas que colocaram Almada no centro mediático. Inês de Medeiros, a presidente da câmara, reconhece dificuldades no fornecimento de água e nas relações com o município do Seixal. Quanto ao bairro clandestino critica o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana por ter deixado crescer as habitações nos seus terrenos. E defende uma solução metropolitana: “Só 23% das pessoas são de Almada.”