Almada. Reservas de água atingem 78% e permitem alívio gradual de algumas medidas

As reservas médias de água em Almada estão atualmente nos 78%, o que permite às autoridades iniciarem uma fase de testes e de alívio gradual de algumas das medidas extraordinárias.Num comunicado conjunto divulgado esta segunda-feira, 27 de julho, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e a Câmara de Almada explicam que a recuperação gradual das reservas “permite testar, de forma prudente e faseada, a redução de algumas medidas” implementadas durante a situação de alerta.Assim, numa primeira fase, os cortes programados no abastecimento de água no concelho de Almada, no distrito de Setúbal, deixam de ocorrer aos fins de semana.Nos restantes dias, a duração das interrupções será reduzida, passando, na generalidade, a decorrer entre a 01:00 e as 06:00.Os cortes previstosEsta segunda-feira, o corte está previsto ocorrer em São João da Caparica (zona oeste, a partir do INATEL), Praias de São João, Cova do Vapor, Estrada Florestal (Praias e Terras da Costa) entre as 01:00 e as 06:00.Excecionalmente, na terça-feira, 28, o período de interrupção vai manter-se entre as 22:00 e as 06:00 do dia seguinte nas localidades do Laranjeiro, Feijó, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade e Chegadinho devido à execução de uma obra programada na rede de abastecimento, considerada necessária para a melhoria e reforço das condições de funcionamento do sistema.Nesse mesmo dia há também cortes no abastecimento, entre a 01:00 e as 06:00 na Charneca de Caparica, Aroeira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Vale Cavala, Quintinhas, Quinta de Santa Teresa, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão.Na quinta-feira está previsto o corte entre as 01:00 e as 06:00 em São João da Caparica (zona oeste, a partir do INATEL), Praias de São João, Cova do Vapor, Estrada Florestal (Praias e Terras da Costa), Monte de Caparica, Raposo, Torre, Murfacém, Pêra e Pragal (até ao Hospital Garcia de Orta) e, na sexta-feira, também entre as 01:00 e as 06:00 no Lazarim, Botequim, Vila Nova da Caparica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho e Vale RosalParalelamente, vai ser iniciada a reposição gradual da rega em alguns parques e zonas específicas do concelho, embora antes dessa retoma estejam a ser realizados ensaios técnicos aos sistemas de rega “para garantir o seu correto funcionamento e assegurar uma utilização eficiente da água”.“A retoma gradual das regas privadas deverá acompanhar as medidas em vigor para a rega dos espaços públicos, respeitando os locais, dias e horários definidos e privilegiando sempre uma utilização eficiente da água”, sustentam os SMAS relembrando que, apesar do alívio de algumas medidas, esta é uma fase de testes.Os 78% de reservas de água anunciados referem-se à média da reserva total nos reservatórios do concelho de Almada: Brielas, Cassapo, Feijó, Fonte Santa, Laranjeiro, Lazarim, Monte da Caparica, Murfacém, Pica Galo, Pragal, Trafaria e Raposo.A situação continua a ser acompanhada diariamente pelo Gabinete de Crise, mantendo-se em vigor as restantes medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do abastecimento de água.“A recuperação do sistema é um processo progressivo que vai continuar a ser conduzido com responsabilidade, transparência e permanente acompanhamento técnico, ajustando as medidas à evolução das reservas de água”, acrescentam os SMAS agradecendo a colaboração de todos os munícipes ao longo das últimas semanas e indicando que “o cumprimento das medidas adotadas foi determinante para a melhoria da situação e continua a ser essencial para consolidar este regresso gradual à normalidade”.Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.Entre as medidas já anunciadas esteve o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.Para minimizar o impacto da falta de água no concelho, em particular na zona da Costa da Caparica, a Câmara de Almada já conseguiu reforçar o abastecimento de água ao município com dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água em cada hora..Assembleia Municipal de Almada rejeitou moção de censura do PSD a Inês de Medeiros