O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), reiterou esta quarta-feira, 25 de novembro, que não recebeu qualquer informação que permitisse conhecer riscos específicos relativos ao elevador da Glória e que vai assegurar a divulgação de todos os documentos.

“Nunca, nunca recebi qualquer informação que permitisse conhecer riscos específicos relativamente a este equipamento [elevador da Glória]”, afirmou o autarca, numa declaração proferida no início da reunião pública de vereadores, nos Paços do Concelho.

Esta declaração de Moedas surge na sequência da divulgação de relatórios técnicos relativos aos funiculares explorados pela empresa municipal Carris (Glória, Lavra, Graça, Bica e Santa Justa), no âmbito de uma investigação jornalística da TVI/CNN, datados de outubro e novembro de 2025 e que identificavam desconformidades, deficiências de segurança e necessidades de intervenção.

O elevador da Glória descarrilou em 03 de setembro de 2025, causando 16 mortos e mais de duas dezenas de feridos de várias nacionalidades.

“Determinei ao senhor vice-presidente que promova junto da Carris um despacho para assegurar que todas as auditorias, que todos os relatórios, que todos os documentos técnicos, que tudo seja disponível para todos os portugueses, que as pessoas possam ter acesso a todos estes documentos, e isso é muito importante que seja feito”, avançou esta terça-feira o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

A oposição acusou a governação de Carlos Moedas de mentir e esconder aqueles relatórios do Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM).

“Não tenho qualquer receio do passado e não tenho receio que o passado seja escrutinado, pelo contrário”, vincou o presidente da Câmara.

Carlos Moedas disse acreditar que nenhum responsável político tivesse “deixado passar” informações sobre problemas na segurança daqueles equipamentos.

“Não posso aceitar que alguém, conhecendo efetivamente estes riscos, riscos desta natureza, pudesse permanecer indiferente, […] ninguém deixaria de agir”, frisou.

Garantindo que a liderança PSD/CDS-PP/IL quer “esclarecer os factos”, Moedas ressalvou que esses factos não podem ser substituídos por insinuações.

“A Carris deve corrigir tudo aquilo que estiver errado, tudo o que estiver errado, e deve garantir que a segurança nunca mais seja colocada em causa”, apontou.

O vice-presidente da CML, Gonçalo Reis (PSD), adiantou que já assinou o despacho a dar orientações à Carris para que divulgue toda a informação relevante, garantindo que a empresa municipal “irá fazê-lo”.