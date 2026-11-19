O presidente da Câmara de Lisboa reagiu esta quinta-feira, 19 de novembro, à notícia de que os relatórios da auditoria externa do Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM) concluiram que os funiculares históricos da Glória, Lavra, Santa Justa e Bica apresentavam desconformidades quanto aos cabos utilizados nos equipamentos.

"Estes relatórios são de depois do acidente e mostram que eu tomei a decisão certa: mandei parar tudo", disse Carlos Moedas, garantindo que antes do acidente não teve conhecimento de nenhum problema.

O autarca garantiu ainda que não tinha conhecidmento do conteúdo destes relatórios. "Eu não tive conhecimento nem tenho de ter conhecimento destes relatórios", garantiu. "Eu só quero saber uma coisa: de quem foi a culpa", acrescentou, defendendo que "não são os políticos que vão decidir quem são os culpados".

"O julgamento é feito na praça pública? São os políticos, os vereadores? Não. O mundo não funciona assim, a democracia não funciona assim", disse o autarca.

As conclusões dos relatórios foram conhecidas na sequência de uma reportagem da TVI/CNN Portugal, na noite de quarta-feira, a qual levou a oposição na Câmara de Lisboa a acusar a governação de Carlos Moedas de mentir e de esconder os documentos.

"Não há nada escondido. Quem pediu estes relatórios fui e na noite do acidente. E quem tomou a decisão de parar todos os equipamentos fui eu", reagiu Moedas, considerando que os documentos provam que tomou a decisão certa no momento certo. "Antes do acidente não tinha conhecimento de nenhum problema", garantiu, mostrando-se admirado por as pessoas estarem surprendidas por haver problemas. "Qual o espanto? Claro que tinha erros técnicos. Se houve um acidente é porque havia coisas que não estavam bem", comentou, reafirmando que "estes relatórios são pós-acidente".

De acordo com os relatórios do Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica, datados de outubro e novembro do ano passado, nos elevadores da Glória, do Lavra, de Santa Justa e da Bica – encerrados desde o acidente de setembro de 2025 – estavam a ser usados cabos que não os indicados nas normas de referência.

Segundo o CATIM, os cabos instalados cumpriam a norma EN12385-4, mas, para aquele tipo de equipamentos, “o cabo a instalar deve cumprir com a norma EN12385-8”.

O acidente no elevador da Glória ocorreu a 3 de setembro de 2025 e causou 16 mortes. Depois, disso, o preisdente da Câmara de Lisboa mandou encerrar outros equipamentos do género, nomeadamente os elevadores do Lavra, Santa Justa e Bica.

No caso do ascensor do Lavra, o CATIM concluiu que a instalação não reunia as condições de segurança para entrar em operação, enquanto no funicular da Bica foram identificadas um conjunto de desconformidades “que exigem intervenções significativas e inadiáveis”.

No elevador de Santa Justa, apesar da desconformidade do cabo, a entidade ressalvou que “as uniões do cabo ao tambor e cabines estavam efetuadas de forma a garantir a segurança em todas as condições de funcionamento”, explicando que a movimentação e sustentação do equipamento é assegurada por 12 cabos”, ou seja, “o sistema é por demais redundante”.

Quanto ao funicular da Graça – o único entretanto reaberto, desde o final de abril – o CATIM registou a “conformidade global da instalação com os requisitos de segurança aplicáveis”, mas assinalou algumas falhas no plano de evacuação de emergência e resgate.

“Antes do acidente não tive conhecimento de nada. Imagine o que era o presidente da Câmara ter conhecimento e não ter feito nada", reafirmou Carlos Moedas nestas declarações em que realçou que se tratam de documentos "intermediários para o relatório final", o qual "vai ter as culpas" atribuídas.