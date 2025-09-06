Anacoreta Correia diz que responsabilidade política pelo acidente do Elevador da Glória é dele e não de Moedas

Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, afirmou esta sexta-feira à noite à SIC Notícias que não encontra nenhuma razão para Carlos Moedas pedir a demissão na autarquia na sequência do Elevador da Glória e recorda que é o próprio que tutela a área."Não há nada que se tenha sugerido relativamente a uma responsabilidade política, de uma área que não é tutelada pelo eng. Carlos Moedas, é por mim. Se é para apurar responsabilidades políticas, elas devem ser apuradas em mim", explicou.O vice do edil e vereador para a Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa criticou ainda o aproveitamento político por parte da oposição na capital, que recusou avançar com pedidos de demissão mas que salientou que Carlos Moedas é o responsável político máximo" pela Carris."Para mim é estranho, estamos ainda em período de luto e já estamos ávidos de deslocar para o plano político. É um claro aproveitamento, que tem de ser dito e é inaceitável. Carlos Moedas foi o primeiro a chegar ao local. Nós estamos em luto, há momentos de apuramento das responsabilidades aos quais nós não nos furtamos", frisou.Anacoreta Correia salienta que o Elevador da Glória era alvo de duas inspeções diárias, uma diurna e outra noturna, aos equipamentos, e que a escolha da empresa responsável pela manutenção coube à administração anterior..Elevador da Glória. Equipa de Moedas recusa comparações com Coelho e Medina. O Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas no centro da cidade de Lisboa, descarrilou na quarta-feira, no pior acidente dos seus quase 140 anos, provocando 16 mortes e mais de 20 feridos.O acidente, que está a ser investigado por várias entidades, provocou 16 mortos - cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês -, que foram identificados pela Polícia Judiciária e pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.O Governo decretou um dia de luto nacional, que foi cumprido na quinta-feira. A Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal, entre quinta-feira e este sábado..Revista de imprensa. Elevadores da Glória e do Lavra sem inspeção da autoridade de segurança . O Elevador da Glória é composto por duas cabines elétricas motorizadas e sincronizadas por cabo, descarrilou cerca das 18:00 de quarta-feira e, cerca de cinco minutos depois, estavam no local o Regimento Sapadores Bombeiros e o INEM, que iniciaram de imediato as operações de salvamento e desencarceramento das vítimas.O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas..Edifício em que embateu o elevador da Glória com "totais condições de segurança".Nota informativa sobre acidente adiada. Só este sábado se saberá detalhes do desastre.Carris arrisca pagar milhões em indemnizações às vítimas.Partidos querem apurar responsabilidades pelo acidente. "Não é por aproveitamento político", garante Ventura