Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP)
Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP)Amin Chaar / Global Imagens
Local

Anacoreta Correia diz que responsabilidade política pelo acidente do Elevador da Glória é dele e não de Moedas

Vice-presidente e vereador para a Mobilidade diz que área "não é tutelada por Carlos Moedas", mas pelo próprio. Se é para apurar responsabilidades políticas, elas devem ser apuradas em mim", explicou.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, afirmou esta sexta-feira à noite à SIC Notícias que não encontra nenhuma razão para Carlos Moedas pedir a demissão na autarquia na sequência do Elevador da Glória e recorda que é o próprio que tutela a área.

"Não há nada que se tenha sugerido relativamente a uma responsabilidade política, de uma área que não é tutelada pelo eng. Carlos Moedas, é por mim. Se é para apurar responsabilidades políticas, elas devem ser apuradas em mim", explicou.

O vice do edil e vereador para a Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa criticou ainda o aproveitamento político por parte da oposição na capital, que recusou avançar com pedidos de demissão mas que salientou que Carlos Moedas é o responsável político máximo" pela Carris.

"Para mim é estranho, estamos ainda em período de luto e já estamos ávidos de deslocar para o plano político. É um claro aproveitamento, que tem de ser dito e é inaceitável. Carlos Moedas foi o primeiro a chegar ao local. Nós estamos em luto, há momentos de apuramento das responsabilidades aos quais nós não nos furtamos", frisou.

Anacoreta Correia salienta que o Elevador da Glória era alvo de duas inspeções diárias, uma diurna e outra noturna, aos equipamentos, e que a escolha da empresa responsável pela manutenção coube à administração anterior.

Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP)
Elevador da Glória. Equipa de Moedas recusa comparações com Coelho e Medina

O Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas no centro da cidade de Lisboa, descarrilou na quarta-feira, no pior acidente dos seus quase 140 anos, provocando 16 mortes e mais de 20 feridos.

O acidente, que está a ser investigado por várias entidades, provocou 16 mortos - cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês -, que foram identificados pela Polícia Judiciária e pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que foi cumprido na quinta-feira. A Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal, entre quinta-feira e este sábado.

Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP)
Revista de imprensa. Elevadores da Glória e do Lavra sem inspeção da autoridade de segurança

O Elevador da Glória é composto por duas cabines elétricas motorizadas e sincronizadas por cabo, descarrilou cerca das 18:00 de quarta-feira e, cerca de cinco minutos depois, estavam no local o Regimento Sapadores Bombeiros e o INEM, que iniciaram de imediato as operações de salvamento e desencarceramento das vítimas.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP)
Edifício em que embateu o elevador da Glória com "totais condições de segurança"
Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP)
Nota informativa sobre acidente adiada. Só este sábado se saberá detalhes do desastre
Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP)
Carris arrisca pagar milhões em indemnizações às vítimas
Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP)
Partidos querem apurar responsabilidades pelo acidente. "Não é por aproveitamento político", garante Ventura
Carlos Moedas
descarrilamento
Filipe Anacoreta Correia
Elevador da Glória

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt