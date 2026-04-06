Zeynep fez de Lisboa a sua casa e conta-nos tudo nos Lisbon Diaries
FOTO: Paulo Spranger
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Zeynep fez de Lisboa a sua casa e conta-nos tudo nos Lisbon Diaries

Em décadas ao serviço da Associated Press, a jornalista turca passou por países tão diversos como Azerbaijão, Bulgária ou Israel. Agora vive em Portugal e escreve sobre o nosso país para uma crescente comunidade de estrangeiros - dos pastéis de nata às presidenciais.
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Zeynep Tinaz Redmont
Diário de Notícias
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