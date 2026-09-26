Zelensky pede a EUA e UE que restrinjam todo o comércio com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu este sábado, 26 de setembro, aos Estados Unidos (EUA) e à União Europeia (UE) que restrinjam todo o comércio com a Rússia e imponham sanções adicionais até que Moscovo ponha fim à guerra.

“Pedimos a todos os líderes que não retirem os oligarcas russos das listas de sanções existentes e que continuem a restringir todo o comércio com terroristas até que a Rússia ponha fim à sua guerra. É através dos nossos esforços conjuntos diários que devemos aproximar a paz”, escreveu o líder ucraniano, numa mensagem publicada na Internet.

Em concreto, Zelensky instou o Presidente dos EUA, Donald Trump, a “implementar a ‘Lei Lindsey Graham’ contra a Rússia e todos aqueles que financiam a sua guerra”, referindo-se à iniciativa recentemente aprovada, que concede à Casa Branca poderes adicionais para impor tarifas até 100% aos países que financiam a guerra do Kremlin através da compra de petróleo russo.

O presidente da Ucrânia exortou ainda o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a imporem sanções adicionais à Rússia.

“É essencial que os nossos parceiros não se esqueçam: a Rússia está a intensificar as suas ações dia após dia. Se os russos decidiram tornar os seus ataques ainda mais brutais, o mundo deve optar por respostas mais fortes para impedir que a guerra se alastre ainda mais”, enfatizou.